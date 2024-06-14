Kahramanmaraş'ta 2 Bin 800 Kolluk Personeli Bayram Tatilinde Görev Yapacak - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta 2 Bin 800 Kolluk Personeli Bayram Tatilinde Görev Yapacak

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Kurban Bayramı tatili sürecinde 2 bin 800 kolluk personelinin görev yapacağını açıkladı. Vali Ünlüer, vatandaşların bayramı huzur ve güven içinde geçirmeleri için kolluk kuvvetlerince 254 timin oluşturulduğunu belirtti. Kent genelinde tüm tedbirlerin alındığını ifade eden Ünlüer, asayiş, jandarma ve trafik timleriyle birlikte 2 bin 800 personelin görev başında olacağını söyledi. Vali Ünlüer, sürücülere de trafik kurallarına uymaları çağrısında bulundu ve bayramın birinci günü düzenlenecek bayramlaşma programına vatandaşları davet etti.

14.06.2024 08:55
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Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Kurban Bayramı tatili sürecinde 2 bin 800 kolluk personelinin görev yapacağını bildirdi.

Vali Ünlüer, düzenlenen basın toplantısında, bayramı tatili süresince vatandaşların bayramı huzur ve güven içinde geçirmeleri için kolluk kuvvetlerince 254 timin oluşturulduğunu aktardı.

Şu an için kent genelinde tüm tedbirlerin alındığını belirten Ünlüer, "Asayiş ve jandarma timimiz ve trafik timimizle 2 bin 800 personelimizle görev başında olacağız. Bu arkadaşlarımız asayiş noktalarında ve trafik noktalarında vatandaşımıza hizmet edecekler." dedi.

Vali Ünlüer, tatil sürecinde yola çıkacak sürücülere de trafik kurallarına uymaları yönünde çağrıda bulundu.

Vali Ünlüer, bayramın birinci günü Milli İrade Meydanı'nda saat 18.30'da gerçekleştirecek bayramlaşma programına vatandaşları davet etti.

Toplantıya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan İnan ve İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ve ilgililer katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta 2 Bin 800 Kolluk Personeli Bayram Tatilinde Görev Yapacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta 2 Bin 800 Kolluk Personeli Bayram Tatilinde Görev Yapacak - Son Dakika
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