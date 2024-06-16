Kahramanmaraş'ta depremzedelere 20 bin konut teslim edildi - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta depremzedelere 20 bin konut teslim edildi

AFAD Başkanı Okay Memiş, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yapılan konutlara 20 bin hak sahibinin yerleştiğini, yaklaşık 60 bin hak sahibinin de Kurban Bayramı sonrasında kalıcı konutlara yerleştirilmeye başlanacağını söyledi. Memiş, depremden bir yıl sonra hak sahiplerinin kalıcı konutlara geçmeye başladığını belirtti. Yaklaşık 200 bin konutun bu yıl sonuna kadar hak sahiplerine teslim edileceği ifade edildi.

16.06.2024 11:06
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Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yapılan konutlara 20 bin hak sahibinin yerleştiğini, yaklaşık 60 bin hak sahibinin de Kurban Bayramı sonrasında kalıcı konutlara yerleştirilmeye başlanacağını söyledi.

Memiş, 6 Şubat 2023 depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta Azerbaycan, Akyar ve Gaffarlı mahallelerinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) inşa edilen deprem konutlarında inceleme yaptı, yeni konutlarına taşınan Akgül ailesine bayram ziyaretinde bulundu.

Okay Memiş, AA muhabirine, 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerin ardından AFAD koordinasyonunda büyük bir mücadele verildiğini, afetzedelerin ihtiyaçlarını gidermeye gayret gösterdiklerini söyledi.

Depremlerden etkilenen 11 ilde yapılan işin "dünyanın en büyük afet sonrası iyileştirme operasyonu" olduğunu vurgulayan Memiş, depremden bir yıl sonra hak sahiplerinin kalıcı konutlara geçmeye başladığını belirtti.

Memiş, "Yaklaşık 80 bin konutun kurasını çektik. 20 bin vatandaşımızı bu kalıcı konutlara yerleştirdik. Kalan yaklaşık 60 bin hak sahibini de Kurban Bayramı'ndan sonra konteynerlerden veyahut da kalmış olduğu kiracı olarak bulundukları yerlerden kalıcı konutlara inşallah yerleştirmeye başlayacağız. Yaklaşık 200 bin konutu inşallah bu yıl sonuna kadar hak sahiplerine teslim edeceğiz." dedi.

Kalıcı konutlar bitene kadar gece gündüz çalışmaya devam

Türk milletinin 6 Şubat depremlerinde büyük bir özveriyle, kaynaşmayla ve işbirliğiyle dünyaya örnek olduğunu dile getiren Memiş, şöyle konuştu:

"Biz de vatandaşımıza mahcup olmamak adına her zaman için onlarla beraber hareket ediyoruz ve onların yanındayız. Kalıcı konutların tamamı bitene kadar inşallah çalışmalarımız gece gündüz devam edecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız başta olmak üzere diğer bütün bakanlıklarla uyumlu bir koordinasyon içerisindeyiz. TOKİ'miz, Emlak Konutumuz ve onlarla beraber çalışan bütün mühendisler, teknik elemanlar, işçilerimizle beraber gece gündüz bakın şu arkada görmüş olduğunuz alan Maraş'ın kalbinin attığı yer, burada müthiş bir dönüşüm var. İnşallah hem doğrudan hak sahiplerinin konutlarının inşaatları sağlam zeminde sağlam tespit edilen yerlerde ve sağlam inşaat modelleriyle tünel kalıp ve perde beton teknikleriyle çok daha büyük depremlere dayanıklı bir şekilde devam ediyor. Hem de rezerv alan olarak ilan edilen bu alanlarda da yine Bakanlığımızın öncülüğünde şehrin iş yerleri ve diğer donatıları ayağa kalkmaya, ayağa kaldırılmaya çalışılıyor."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta depremzedelere 20 bin konut teslim edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta depremzedelere 20 bin konut teslim edildi - Son Dakika
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