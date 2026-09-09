Kahramanmaraş'ta hırsızlık suçundan 17 yıl cezası bulunan hükümlü yakalandı
Kahramanmaraş'ta hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü V.A., emniyet ekiplerince yakalandı. Hırsızlık suçundan 17 yıl hapis cezası bulunan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kahramanmaraş'ta hakında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısa yönelik çalışma yürütüldü.
Çalışmalar kapsamında, hırsırlık suçundan 17 yıl hapis cezası bulunan V.A. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA
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