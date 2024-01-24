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Kahramanmaraş'ta İş Makinesi Kazası: Operatör Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta İş Makinesi Kazası: Operatör Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde ağır hasarlı bir binanın yıkımı sırasında iş makinesinin üzerine çökmesi sonucu operatör hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucunda operatörün cansız bedeni enkazdan çıkarıldı.

Kahramanmaraş\'ta İş Makinesi Kazası: Operatör Hayatını Kaybetti
24.01.2024 - 18:47,
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Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde ağır hasarlı binanın yıkım sırasında iş makinesinin üzerine çökmesi sonucu operatör hayatını kaybetti.

Doğukent Mahallesi'nde ağır hasarlı 7 katlı bina, kontrollü yıkım çalışması sırasında iş makinesinin üzerine çöktü.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve güvenlik güçleriyle sağlık ekipleri yönlendirildi.

Enkazda kalan iş makinesi operatörü Muhammet Gök'ün (28) kurtarılması için ekiplerce arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Yaklaşık 3 saatlik çalışma sonrasında Gök'ün cansız bedeni enkazdan çıkarıldı.

Gök'ün cenazesi, otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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