Kahramanmaraş'ta Kaçak Kazı Yapan 4 Şüpheli Yakalandı

Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinde kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı.
Onikişubat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çukurhisar Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda A.K, M.A, B.A. ve M.A, kazıda kullandıkları malzemelerle suçüstü yakalandı.
Operasyonda ele geçirilen keski, matkap, hilti ucu ve matkap şarj adaptörüne el konuldu.
Şüpheliler hakkındaki soruşturma sürüyor.
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