Kahramanmaraş'ta Kar Nedeniyle 199 Mahalle Yolu Kapandı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Kar Nedeniyle 199 Mahalle Yolu Kapandı

Kahramanmaraş'ta yoğun kar ve tipisi nedeniyle 199 kırsal mahalle yolu ulaşıma kapandı.

25.11.2024 02:16
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Kahramanmaraş'ta, kar ve tipi nedeniyle 199 kırsal mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Kahramanmaraş AFAD İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, sabah saatlerinden itibaren il genelinde yoğun şekilde kar yağışı ve tipinin etkili olduğu aktarıldı.

Olumsuz hava koşullarıyla mücadele nedeniyle 1234 personel ve 493 araçla saha çalışmasının yürütüldüğü belirtilen açıklamada, kolluk kuvvetlerince 2 bin 105 vatandaşın mahsur kaldığı yerden kurtarıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Çalışmalar kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aldıkları 392 ihbarı değerlendirerek mahsur kalan 150 vatandaşımızı, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 599 araçta 1895 vatandaşımızı ve AFAD ekipleri aldıkları 118 ihbarı değerlendirerek 90 vatandaşımızı mahsur kaldıkları yerlerden kurtarılmalarını sağlamıştır." ifadelerine yer verildi.

7 ilçedeki kırsal mahallelerin yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolunun kapandığı belirtilen açıklamada, " Onikişubat'ta 6, Afşin'de 56, Andırın'da 5, Ekinözü'nde 18, Elbistan'da 47, Göksun'da 60, Çağlayancerit'te 2 ve Nurhak'ta 5 olmak üzere toplam 199 kırsal mahalle yolu trafiğe kapalı olup çalışmalar devam etmektedir. İlimiz genelinde 23 mahalle ve 694 trafo olumsuz hava koşullarından etkilenmiştir. 49 bin 217 aboneye enerji verilememekte olup çalışmalar devam etmektedir. Olumsuz hava koşulları nedeniyle 16 kişi karbondioksit zehirlenmesine maruz kalmıştır. Çatı uçmasından kaynaklı 5 travma vakası meydana gelmiş ve 1 kişi hayatını kaybetmiştir." denildi.

Açıklamada, Büyükşehir Belediyesi, Karayolları, AFAD, jandarma ve emniyet birimlerinin koordineli şekilde yol açma ve kurtarma çalışmalarına devam ettiği vurgulandı.

Öte yandan, kar ve tipi nedeniyle yaklaşık 12 saat kapalı kalan Kahramanmaraş- Kayseri kara yolunun Göksun- Sarız bölümünün trafiğe açıldığı ifade edildi.

Kaynak: AA

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