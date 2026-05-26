Kahramanmaraş'ta Kurban Bayramı Hazırlıkları
Kahramanmaraş'ta Kurban Bayramı Hazırlıkları

26.05.2026 10:18
Başkan Görgel, canlı hayvan pazarını inceledi ve ücretsiz seferlerle hizmet verileceğini açıkladı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Kurban Bayramı öncesi canlı hayvan pazarında incelemelerde bulundu. Esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Görgel, hayvan sahiplerinden olumlu geri dönüşler aldıklarını belirtti. Pazarda 37 büyükbaş ve 37 küçükbaş hayvan satış yeri bulunduğunu, 8 bin 250 küçükbaş ve 200 büyükbaş hayvan olduğunu açıkladı. Kesim ücretlerinin küçükbaş için bin 500 TL, büyükbaş için 7 bin 500 TL olduğunu belirten Görgel, 26 Mayıs'a kadar pazara ücretsiz seferler düzenleneceğini, bayram boyunca belediye otobüslerinin ücretsiz hizmet vereceğini ve mezarlıklara ücretsiz seferler yapılacağını söyledi. Ayrıca ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarının tamamlandığını ifade etti.

Kahramanmaraş Kasaplar Odası Başkanı Mehmet Uyduran ise canlı hayvan pazarında hayvanların yüzde 80'inin satıldığını, deprem yaşanmasına rağmen vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi

Kurban Bayramı, Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

