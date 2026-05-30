Kahramanmaraş'ta Nehre Düşen Adamı Bulma Çalışmaları Sürüyor
Kahramanmaraş'ta Nehre Düşen Adamı Bulma Çalışmaları Sürüyor

Kahramanmaraş'ta Nehre Düşen Adamı Bulma Çalışmaları Sürüyor
30.05.2026 19:09
Kahramanmaraş'ta balık tutarken nehre düşen 62 yaşındaki Sekman Aktaş'ı bulma çalışmaları 3. günde de başarısız oldu.

KAHRAMANMARAŞ'ta balık tutarken dengesini kaybederek nehre düşen Sekman Aktaş'ı (62) bulmak için başlatılan arama-kurtarma çalışmalarının 3'üncü gününde de sonuç alınamadı.

28 Mayıs Perşembe günü ailesiyle birlikte Onikişubat ilçesinin Sarıgüzel Mahallesi'ndeki Savruk Şelalesi mevkisine pikniğe giden Sekman Aktaş, Ceyhan Nehri'nde balık tutarken dengesini kaybederek suya düştü. Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, sağlık, jandarma, itfaiye dalgıçları ile Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü dalgıçları gönderildi.

AFAD koordinesinde yaklaşık 50 kişilik bir ekibin ilk 2 gün yürüttüğü çalışmalardan bir sonuç alamadı. Ekip, arama-kurtarma çalışmalarına bugün sabah saatlerinde kaldığı yerden devam etti. Dalgıçların su altında, kara ekibinin ise nehrin kıyılarında yürüttüğü çalışmalar bugün de sonuçsuz kaldı.

Ekipler bölgeden ayrılırken, arama-kurtarma çalışmalarının yarın sabah kaldığı yerden devam edeceği belirtildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Acil Durum, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
