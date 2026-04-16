Kahramanmaraş'ta Okul Saldırısına Veliden Kahramanlık

Üye Girişi
Son Dakika Logo

16.04.2026 16:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'taki silahlı saldırıda velilerden N.B, iki çocuğu için saldırgana bıçakla müdahale etti.

Kahramanmaraş'taki okula yönelik saldırının faili İsa Aras Mersinli'ye müdahale ederek etkisiz hale getiren velilerden N.B, okulda iki çocuğunun öğrenim gördüğünü, silah sesleri üzerine okula giderek saldırgana bıçakla müdahale ettiğini anlattı.

Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda dün düzenlenen silahlı saldırıda biri öğretmen 9 kişi yaşamını yitirmiş, 13 kişi de yaralanmış, saldırgan, bir öğretmen ile silah seslerini duyarak okula giren N.B'nin bıçaklı müdahalesi sonrası etkisiz hale getirilmişti.

Olayla ilgili emniyet birimlerince bilgisine başvurulan N.B, bir kamu kurumunda çalıştığını ancak yıllık izinde olduğunu, saldırının gerçekleştiği okulda 2 çocuğunun öğrenim gördüğünü, evi ile okulun yakın olduğunu söyledi.

Olay günü eşinin saat 12.30 sıralarında kızını okula götürdüğünü belirten N.B, kendisinin evde kaldığını, saat 13.30 sularında dışarıdan silah ve çekiç sesleri duyduğunu, seslerin artması üzerine balkona çıktığında okuldaki öğrencilerin kaçıştığını gördüğünü aktardı.

Bunun üzerine gelen seslerin silah sesi olduğunu anladığını belirten N.B, "Çocuklarım okulda olduğu için koşarak okula gittim. Okulun arka kapısından, kantin bölümünden bina içerisine girdim. Arka merdivenlerden çıktığımda bir şahsın yerde yattığını ve bu şahsı tutmaya çalışan birkaç kişiyi gördüm." ifadelerini kullandı.

Yerde yatan ve tutulmaya çalışılan kişinin saldırgan olduğunu anladığını, ardından müdahale ettiğini anlatan N.B, şöyle devam etti:

"Ben de yardım etmek ve şahsın başka birisine zarar vermesini önlemek için yanlarına gittim. Şahsın saçları uzundu ve kafasında kapüşon vardı. Görünüş itibarıyla yaşını tahmini 25-30 olarak düşündüm. Baya iri ve uzun boylu bir şahıstı ancak yüzünü görmedim. Şahsın elimizden kurtulmaya çalışması üzerine o esnada nereden aldığımı bilmediğim bıçak ile hatırladığım kadarıyla bir defa bıçağı bacağına salladım ancak değip değmediğini bilmiyorum. Bıçağı sallamamdaki amacım şahsın ayağa kalkıp kaçmasını ve başkasına zarar vermesini önlemekti."

Saldırgan Mersinli'nin kendilerine direnmeye devam ettiğini, okula gelen bazı velilerin de saldırgana tekme atmaya çalıştığını, bunun ardından saldırganın kollarını tutmaya çalıştığını bildiren N.B, "Bu sırada görevli polisler geldi. Ben de kalkarak sınıfta bulunan yaralı çocuklara yardım etmek için şahsı polislere bırakıp buradan ayrıldım." beyanında bulundu.

Okula gelen bazı velilerin Mersinli'yi linç etmeye çalıştığını, bunun üzerine polislerin saldırganı bir sınıfın içine çekerek muhafaza altına aldıklarını belirten N.B, diğer velilerle birlikte yaralılara yardım ettiklerini kaydetti.

Kendini tuvalete kilitleyerek kurtulmuş

N.B, saldırganın bulunduğu bölgede yaşadıklarının ardından oğlunu sınıfta bulamadığını, eşinin kendisini arayarak oğlunun eve geldiğini söylediğini, bundan sonra aynı okuldaki kızını da alarak evine gittiğini anlattı.

Evine gittiğinde oğlunun yaşadıklarını anlattığını dile getiren N.B, "Oğlum, silah sesleri gelince kendisini tuvalete kilitlediğini ve bu şekilde saklandığını, daha sonra öğretmenin gelerek 'Tuvalette biri var mı' demesi üzerine çıktığını ve geldiğini anlattı." ifadelerini kullandı.

N.B, oğlunun sınıfından 2 kişinin saldırıda hayatını kaybettiğini, olay sırasında kullandığı bıçağı orada bıraktığını, evden çıkarken yanında bıçak bulunmadığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2026 16:52:01. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.