Kahramanmaraş\'ta okul saldırısında ölen öğretmen ve öğrenciler için Nevşehir\'de karanfil bırakıldı

NEVŞEHİR'de Türk Eğitim Sen'e bağlı öğretmenler, Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için oturma eyleminde bulunup, Atatürk Anıtı'na karanfil bıraktı.

Nevşehir Valiliği önünde toplanan Türk Eğitim Sen'e bağlı öğretmenler, Kahramanmaraş'ta okul saldırılarında hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için Atatürk Anıtı'na karanfil bırakıp, oturma eyleminde bulundu. Açıklamalarda bulunan Türk Eğitim Sen Nevşehir Şube Başkanı Tayfur Urgenç, "Türk Milleti çok acı bir hafta yaşadı. Önce Şanlıurfa sonrasında Kahramanmaraş'ta eğitim kurumlarına kan damladı. Neredeyse tüm sendikalar eylem kararı aldı. Öğretmen, öğrenci ve veliler tedirgin. Şimdi burada şehitlerimizi karanfillerle anıyoruz. Hem Siverek hem de Kahramanmaraş'ta tedavi gören yaralılarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum. Keşke böyle bir acıyı hiç yaşamamış olsaydık. Temennimiz odur ki Rabbim bizleri bir daha bu tür acılarla sınamasın" dedi.

Oturma eylemi sonrası Kurşunlu Cami'nde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.