Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde otomobilin çarptığı 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
M.A. idaresindeki 46 KL 519 plakalı otomobil, Kahramanmaraş- Gaziantep kara yolunun Kılavuzlu Mahallesi mevkiinde park halindeki T.B'ye ait 33 AUU 942 plakalı hafif ticari araca ve bisiklet sürücüsü İbrahim Ö'ye çarptı.
Kazada, İbrahim Ö. hayatını kaybederken, M.A. ile T.B. yaralandı.
Yaralılardan T.B'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Kahramanmaraş'ta Otomobil Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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