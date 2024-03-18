Türkiye Harp Malulü Gazi Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi İftar Programı Düzenlendi

Türkiye Harp Malulü Gazi Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi tarafından düzenlenen iftar programında şehit aileleri bir araya geldi.
Onikişubat Belediyesinin destekleriyle kentteki bir düğün salonunda gerçekleştirilen programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından davetliler oruçlarını açtı.
Vali Mükerrem Ünlüer, programda yaptığı konuşmada, şehit aileleriyle bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını belirtti.
Katılanlara teşekkür eden Ünlüer, "Bizim için çok anlamlı bir gün, hem Çanakkale Deniz Zaferi'mizin 109. yıl dönümünü kutladık hem de şehit yakınlarımızla bir araya geldik. Şehit ailelerimizle zaman zaman bir araya geliyoruz. Sorunlarımızı ve dertlerimizi paylaşıyoruz. Onlar bizim başımızın tacı. Onlar 85 milyon insanımıza emanet. Şehit ailelerimiz ve gazilerimizle alakalı işleri canıgönülden yapıyoruz. Görev olarak değil, onların her türlü ihtiyacını gönüllü olarak karşılamaya çalışıyoruz." dedi.
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici de ramazanın manevi atmosferini şehit aileleri ve yakınlarıyla bir arada geçirmekten büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi.
Şehitlerin ailelerinin ve yakınlarının kendilerine emanet olduğunu ifade eden Debgici, şehitlerin emanetine sahip çıkmaya gayret ettiklerini söyledi.
Debgici, bu topraklarda güvenli ve huzurlu bir şekilde yaşanıyorsa bunun şehit ve gazilerin sayesinde olduğunu dile getirerek, şehitlerin ruhunun şad makamlarının cennet olması temennisinde bulundu.
Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek de şehit ailelerini misafir etmekten büyük onur duyduklarını ifade etti.
Türkiye'nin her karışının neredeyse şehit kanıyla yoğrulduğunu belirten Mahçiçek, Türkiye'nin mukaddes bir ülke olduğunu kaydetti.
Vatan uğruna canını veren şehitlerin yakınlarıyla aynı sofrada beraber olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Mahçiçek, ramazan ayının Türkiye için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü M. Ferdi Bozkurt da şehit ailelerine yönelik 81 ilde eş zamanlı olarak iftar programının düzenlendiğini söyledi.
Şehit aileleriyle bir arada bulunmaktan dolayı gururlandıklarını ifade eden Bozkurt, programa katılım sağlayan katılımcılara teşekkür etti.
Türkiye Harp Malulü Gazi Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Ali Küpeli ise organizasyonun düzenlenmesine katkı sağlayan kurumlara teşekkür etti.
Programa, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan İnan, İl Emniyet Müdürü Nureddin Gökduman, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Yusuf Karartı, AFAD İl Müdürü Tayfun Temur ile kurum amirleri ve davetliler katıldı.
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükçekmece Belediyesi Atatürk Devrimleri Müzesi ile Ulusal Bağımsızlık ve Kurtuluş Müzesi açılış töreninde yaptığı konuşmada, Atatürk milliyetçiliğinin memleketin her insanını eşit görmek olduğunu belirtti. İmamoğlu, ayrıca doğanın, vatanın, suyun ve toprağın korunmasının en büyük milliyetçilik olduğunu vurguladı. İftar programında ise farklı inanç gruplarıyla bir araya gelen İmamoğlu, kardeşlik ve hoşgörüyle kurulan sofraların insanları mutlu ve adaletli bir hayata taşıyacağını ifade etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bursa'ya yaptığı ziyaret kapsamında Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni gezdi. Müzenin sanatsal ve teknik özellikleri hakkında bilgi alan Bakan Fidan, Türk tarihinin gelecek nesillere aktarılmasını sağlayacak önemli bir eserin kazandırılmasından dolayı Başkan Dündar'a teşekkür etti.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Denizli'de çeşitli ziyaretlerde bulundu ve iftar programına katıldı. Denizli Valiliği ziyaretiyle başlayan programında Vali Ömer Faruk Coşkun ile görüşen Bakan Şimşek, daha sonra Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti. İftar programında yaptığı konuşmada Denizli'nin üreten bir şehir olduğunu vurgulayan Şimşek, kentin sanayi alanında daha da ilerlemesi için çalışmalar yaptıklarını belirtti. Ayrıca, Denizli'nin gelecekte ülkenin en büyük büyüme motorlarından biri olacağını ve AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Osman Zolan'ın da yeni yatırımlarla destek vereceğini ifade etti. İftar sonrasında ise Bakan Şimşek, iş dünyası temsilcileriyle Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde bir araya geldi.
Apple'ın en son iPhone yazılımı olan iOS 17.4, kullanıcılara göre bazı ciddi sorunlara neden oluyor. iPhone sahipleri, bu güncellemeden sonra barometre sensörü verilerine erişimde sorunlar yaşadıklarını bildiriyorlar. Bu durum, hava basıncı ve yükseklik ölçümüne dayalı uygulamaları olumsuz etkiliyor. iOS 17.4 yükledikten sonra, bazı kullanıcılar barometre sensörü verilerine ulaşamıyorlar. Bu sorun, hava basıncı ve yükseklik ölçümü gibi verilere bağımlı olan uygulamalarda ciddi problemlere yol açıyor. Paragliding gibi hobi uygulamaları ve profesyonel ihtiyaçlar için hava basıncı verilerine güvenen kişiler, güncellemeyi yüklememeleri konusunda uyarılıyor. Uygulama geliştiricileri, Apple'a sorunu bildirdi. Kısa sürede bir düzeltme yayınlanması bekleniyor. Ancak, sorun çözülene kadar barometre uygulamalarına ihtiyaç duyan kullanıcıların iOS 17.4 güncellemesini yüklememeleri öneriliyor. Raporlara göre, bu sorun yalnızca iPhone'un iç barometresini etkiliyor. Bluetooth üzerinden bağlanan harici barometrelerde herhangi bir sorun olmadığı ve hava basıncı ve yükseklik verilerinin doğru bir şekilde gösterildiği bildiriliyor. Bu durum, Apple'ın iOS güncellemelerinin beklenmedik etkileri konusunda dikkatli olunması gerektiğini hatırlatıyor. Özellikle profesyonel ya da hobi amaçlı olarak belirli verilere güvenen kullanıcıların, güncellemeleri yüklerken daha temkinli olmaları gerekebilir. Apple'ın bu sorunu ne kadar hızlı çözeceği ve kullanıcıların güvenini nasıl yeniden kazanacağı merak konusu. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.