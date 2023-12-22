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Kahramanmaraş'ta "Şiir ve Ezgilerle Kudüs" programı düzenlendi - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta "Şiir ve Ezgilerle Kudüs" programı düzenlendi

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde "Şiir ve Ezgilerle Kudüs" programı düzenlendi.

Kahramanmaraş\'ta "Şiir ve Ezgilerle Kudüs" programı düzenlendi
22.12.2023 - 14:29,
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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde "Şiir ve Ezgilerle Kudüs" programı düzenlendi.

Kahramanmaraş Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu tarafından Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde organize edilen program, İstiklal Marşı'nın ardından okunan Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Okul müdürü Hacı Aydın, programda yaptığı konuşmada, İsrail'in, Filistin'e uyguladığı zulüm ve terörü tüm dünyaya haykırmaya devam edeceklerini söyledi.

Programa katılanlara teşekkür eden Aydın, "Gönül isterdi ki Filistin için başka şeyler yapalım. Ecdadımızın ayak izlerinin bulunduğu Gazze'yi, Kudüs'ü, Filistin'i zalim siyonistlerin zulmünden, atalarımıza yakışır şekilde kurtaralım. Şu anda elimizden gelen zalimin zulmünü haykırmak ve onları her yerde teşhir ve boykot etmek. İnanıyoruz Filistin'de tıpkı Karabağ gibi özgür olacak. O gün Siyonistler saklanacak yer arayacaklar. Onlardan masum kardeşlerimize yaptıklarının hesabı sorulacak. Programa emek veren öğrencilerimize ve katılan misafirlerimize teşekkür ediyorum. Deprem şehitlerimizi ve Filistinli şehitlerimizi rahmetle anıyorum." diye konuştu.

Program, öğrencilerin seslendirdiği şiirlerin ardından sona erdi.

Etkinliğe, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA
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