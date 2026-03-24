Kahramanmaraş'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı.
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, silah kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda 8 iş yeri ile 18 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca, 5 kurusıkı tabanca, 4 av tüfeği, 10 tabanca şarjörü, 1925 fişek, alev gizleyen ve el tutamağı muhafaza ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Kahramanmaraş'ta Silah Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?