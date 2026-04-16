Kahramanmaraş'taki Okul Saldırısında Yaşamını Yitirenler Son Yolculuğuna Uğurlandı
Kahramanmaraş'taki Okul Saldırısında Yaşamını Yitirenler Son Yolculuğuna Uğurlandı

16.04.2026 14:54  Güncelleme: 15:28
Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulu'nda bir öğrenci tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 1 öğretmen ve 8 öğrenci hayatını kaybederken, cenaze törenlerine devlet yetkilileri de katıldı.

(KAHRAMANMARAŞ) - Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulu'nda öğrencilerden İsa Aras Mersinli'nin düzenlediği silahlı saldırıda hayatını kaybeden 1'i öğretmen 9 kişi göz yaşlarıyla son yolculuklarına uğurlandı.

Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'nda öğrencilerden İsa Aras Mersinli tarafından düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden öğretmen Ayla Kara ile 8 öğrenci kentin farklı noktalarında düzenlenen cenaze töreninin ardından defnedildi.

Saldırıda hayatını kaybeden öğretmen Ayla Kara'nın cenazesi, Tekir Mahalle Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Tekir Mahalle Mezarlığı'na defnedildi. Törene katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen Ayla Kara'nın eşi Ramazan Kara'ya sarılarak taziyelerini iletti.

Öğrencilerden Belinay Nur Boyraz, Bayram Nabi Şişik, Kerem Erdem Güngör ve Zeynep Kılıç için Abdulhamithan Camisi'nde öğle namazını müteakiben cenaze namazı kılındı. Öğrencilerin cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş kıldırdı. Cenaze törenine İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan da katıldı. Çocukların cenazeleri daha sonra Şeyhadil Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Saldırıda hayatını kaybeden öğrencilerden Şuranur Sevgi Kazıcı'nın cenaze namazı Duraklı Atolu Camisi'nde kılındı. Cenaze törenine Adalet Bakanı Akın Gürlek de katıldı. Kazıcı'nın cenazesi de Şeyhadil Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Öğrenci Furkan Sancak Balal'ın cenazesi de Külliye Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Afşin Asri Mezarlığı'nda defnedildi. Balal için düzenlenen cenaze törenine Ticaret Bakanı Ömer Bolat da katıldı.

Yusuf Tarık Gül ise Kırım Mikdatbin Esvet Camisi'nde kılınan namazın ardından Karacasu Kırım Mezarlığı'na defnedildi.

Öğrenci Adnan Göktürk Yeşil'in cenazesi de memleketi Osmaniye'de Haruniye Merkez Mezarlığı'nda öğle namazının ardından defnedildi. Cenaze törenine katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, küçük çocuğun ailesine taziyelerini iletti.

