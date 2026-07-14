Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 23 Gözaltı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 23 Gözaltı

14.07.2026 14:24
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Kahramanmaraş'ta yapılan uyuşturucu operasyonunda 23 zanlı gözaltına alındı, çeşitli maddeler ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 23 zanlı gözaltına alındı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda önceden belirlenen 24 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler 23 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan bu kişilerin adreslerindeki aramada, 605 sentetik ecza hapı, 398 uyuşturucu hap, bir miktar sentetik uyuşturucu ve uyarıcı madde ile uyuşturucu kullanmaya yarayan 3 aparat ele geçirildi.

Bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Uyuşturucu, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 23 Gözaltı - Son Dakika

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