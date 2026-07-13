Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 8 Tutuklama

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada 151 gram sentetik uyuşturucu, 50 kök Hint keneviri, 81 gram esrar, 3 bidon tarım ilacı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.