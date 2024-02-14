Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonunda 2 Tutuklama - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonunda 2 Tutuklama

Kahramanmaraş\'ta Uyuşturucu Operasyonunda 2 Tutuklama

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarının yakalanması ve uyuşturucu kullanımının önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Operasyon sonucunda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi ve A.A. ile U.D. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Zanlılar, adliyeye sevk edildikten sonra nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

14.02.2024 14:35  Güncelleme: 14:36
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Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, sokak satıcılarının yakalanması ve uyuşturucu kullanımının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, bir miktar uyuşturucu ele geçirdi, A.A. ile U.D'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA

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