Kahramanmaraş'ta yıkılan Palmiye Sitesi'nin müteahhidi tutuklandı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta yıkılan Palmiye Sitesi'nin müteahhidi tutuklandı

Kahramanmaraş\'ta yıkılan Palmiye Sitesi\'nin müteahhidi tutuklandı

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 150 kişinin yaşamını yitirdiği Palmiye Sitesi'nin firari müteahhidi Ali Babaoğlu, İzmir'de gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Babaoğlu'nun depremden bir yıl sonra İzmir'de notere giderek oğluna vekalet verdiği ortaya çıktı.

23.08.2024 23:04
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HABER: MEHMET OFLAZ

(ANKARA) - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 150 kişinin yaşamını yitirdiği Palmiye Sitesi'nin firari müteahhidi Ali Babaoğlu, İzmir'de gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi'ndeki Palmiye Sitesi'nin 3 bloku da depremde yıkıldı. Bu sitelerde toplam 150 kişi yaşamını yitirdi ve 16 kişi yaralandı.

Soruşturma kapsamında müteahhit Hacı Ahmet Ersoy ve jeoloji mühendisi Ömer Tarakçıoğlu, ifadelerinin ardından "adli kontrol kararı" ile serbest bırakılırken, müteahhit Ali Babaoğlu hakkında da 12 Şubat 2023 tarihinde tutuklama kararı verildi. Aradan geçen 1,5 yıllık süreçte Babaoğlu yakalanamamıştı.

Firari müteahhit Ali Babaoğlu notere gitmişti

Firari müteahhit Babaoğlu'nun depremden bir yıl sonra, İzmir'in Çiğli ilçesinde Karşıyaka 7. Noterliği'ne giderek oğlu Mustafa Babaoğlu'na gayrimenkulleri ve araçların satışı ile banka işlemleri gibi birçok konuda vekalet verdiği ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Ali Babaoğlu, İzmir'in Karşıyaka ilçesinde emniyet güçleri tarafından yakalanarak, çıkarıldığı manhkemece tutuklandı.

Kaynak: ANKA

Kahramanmaraş, İzmir, Güncel, Son Dakika

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