Kahramanmaraş\'ta Yıkım Faciası: Bir Operatör Hayatını Kaybetti

KAHRAMANMARAŞ'ta, ağır hasarlı binanın yıkımı sırasında çökme yaşandı. Enkaz altında kalan iş makinesi operatörü Önder Pınarcı (30) hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Maarif Mahallesi'nde meydana geldi. 6 Şubat 2023 tarihli depremlerde ağır hasar alan 15 katlı bina yıkım çalışmaları sırasında aniden iş makinesinin üzerine çöktü. Çöken binayı görenler durumu 112 Acil Çağır Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte olay yerine çok sayıda arama ve kurtarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışma sonunda iş makinesi operatörü Önder Pınarcı'nın enkaz altında cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler tarafından enkazdan çıkarılan Pınarcı'nın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Bu sırada olayı duyarak bölgeye gelen Önder Pınarcı'nın yakınları acı haberi alınca gözyaşlarına boğuldu.

YIKIM YAPILIRKEN YAŞANAN 3'ÜNCÜ ÖLÜM

Önder Pınarcı'nın hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma başlatılırken, Kahramanmaraş'ta daha önce de benzer olaylar yaşandı. 24 Ocak 2024'te Doğukent Mahallesi'nde ağır hasarlı bina yıkımı gerçekleştiren iş makinesi operatörü Muhammed Gök (28) hayatını kaybetmişti.

17 Haziran 2025'te kentsel dönüşüm nedeniyle 8 katlı bina yıkılırken de bina iş makinesinin üzerine devrilmiş, ekiplerin çalışması sonrası operatör Ömürcan Akyürek'in (24) cansız bedenine ulaşılmıştı.