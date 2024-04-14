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Kahramanmaraşlı esnaf, her gün büfesinin önüne gelen hayvanları besliyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir esnaf, her gün büfesinin önüne gelen "Leyla" ismini verdiği köpeği besleyerek örnek oluyor.

Onikişubat ilçesi Kuddusi Baba Bulvarı'nda esnaf olan Mehmet Özbek, kendi imkanları ile köpeklerin ve kedilerinin karınlarını doyuruyor. Özbek, "Beni hep büfenin önünde karşılıyorlar. Elimden geldiğince onlara aç bırakmamaya çalışıyorum" dedi.

Özbek, "Ben burada esnafım. Şerbetçi büfenin sahibiyim. 18 yıldır limonata, mayam satarak geçimimi sağlıyorum. Buraya her gün büfenin önüne gelen köpeğin ismini leyla koydum. Buradaki kediler olsun köpek olsun sokak hayvanlarına bakıyorum. Burada dükkanda yemek kalıntıları oluyor onları veriyorum. Kendi imkanlarımla mama alıyorum. Sağolsunlar birkaç arkadaşım destekte çıkıyor. Elimden geldiğince kedilere ve köpeklere sahip çıkmaya çalışıyorum. Kendimize yapılmasını istemediğimiz davranışı onlara da yapmazsak aslında onlar çok iyi hayvanlar. Ama kızdırırsak illaki tepkileri oluyor. İnsan kendisi de kızdığında bile zarar verebiliyor "ifadesini kullandı.