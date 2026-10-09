Kallas ABD'nin UCM yaptırım kararı sonrası AB'nin UCM seçenekleri olduğunu açıkladı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, ABD'nin Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) yönelik yaptırım kararının ardından Mahkemenin çalışmalarını sürdürebilmesi için AB'nin seçeneklere sahip olduğunu belirterek, UCM'yi korumanın Birliğin önceliği olmaya devam ettiğini bildirdi.

Kallas, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, UCM'nin uluslararası ceza adalet sisteminin temel taşı olduğunu ve uluslararası hukuka göre en ağır suçlardan sorumlu kişileri kovuşturduğunu belirtti.

ABD'nin UCM'ye yönelik yaptırımları uygulama niyetini açıklamasının ardından Mahkeme Başkanı Tomoko Akane ile görüştüğünü aktaran Kallas, yaptırımların yürürlüğe girmesinden önceki 6 aylık sürenin diyalog için fırsat sunduğunu ifade etti.

Kallas, AB'nin UCM'yi her zaman desteklediğini vurgulayarak "AB, Mahkemenin hayati çalışmalarını sürdürebilmesini sağlamak için çeşitli seçeneklere sahip. UCM'yi korumak AB'nin önceliği olmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin UCM'ye yaptırımları

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, UCM'nin eski yargıçlarından Güney Afrikalı hukukçu Navi Pillay'ın "2026 Nobel Barış Ödülü"nü kazanmasının ardından Mahkemeye yaptırım kararı aldıklarını açıklamıştı.

Rubio, ABD'nin UCM tarafından Amerikalıların yargılanmasına izin vermeyeceğini belirterek "Ya UCM tehditlerine son verecek ya da biz UCM'yi ortadan kaldıracağız." ifadesini kullanmıştı.

UCM, Kasım 2024'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmış, ABD ise karara karşı çıkmıştı.

Washington yönetimi, ağustosta UCM Başkanı Tomoko Akane'nin de aralarında bulunduğu yargıç ve savcılara yaptırım uygulamıştı.