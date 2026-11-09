Kallas, İran'ın sorumlu tutulduğu süpermarket siber saldırılarına güçlü yanıt istedi - Son Dakika
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Kallas, İran'ın sorumlu tutulduğu süpermarket siber saldırılarına güçlü yanıt istedi

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Fransa'nın süpermarketlere düzenlenen siber saldırılarda İran'ı sorumlu tutmasının ardından AB Yüksek Temsilcisi Kallas, sorumlulara güçlü yanıt verilmesi gerektiğini söyledi. Kallas, konunun 16 Kasım'daki AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda ele alınacağını belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Fransa'nın Avrupa'da süpermarketlere düzenlenen siber saldırılardan İran'ı sorumlu tutmasının ardından bu olayın sorumlularına "güçlü yanıt vermeleri" gerektiğini belirtti.

Kallas, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından basına yaptığı açıklamada, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Fransa'nın Avrupa'da süpermarketlere düzenlenen siber saldırılardan İran'ı sorumlu tutmasının ardından "Avrupa'da yaşanan bu siber olayların sorumlusu tespit edilebiliyorsa, buna karşı vereceğimiz yanıt da güçlü olmalıdır." diyen Kallas, bu konuyu 16 Kasım'da düzenlenecek AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda görüşeceklerini aktardı.

Kallas, G7 toplantısında yapay zeka konusunu ele aldıklarını, bu teknolojinin hayatı kolaylaştırdığını ancak beraberinde pek çok zorluk da meydana getirdiğini vurgulayarak uluslararası hukukun yapay zekanın gelişme süreciyle siber alanda da uygulanması gerektiğini belirtti.

Avrupa ve dünya genelinde siber saldırıların yaşandığını kaydeden Kallas, "Bunlar, kuşkusuz, rakiplerimizin bize karşı kullandığı daha geniş kapsamlı 'gri alan' taktiklerinin bir parçası. Dolayısıyla, kendi aramızda bilgi paylaşımında bulunmamız ve elimizdeki imkanlarla bu tehditlere karşı koymamız gerekiyor." diye konuştu.

UCM

Kallas, toplantıya katılan Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) İcra Direktörü Luke J. Lindberg'in insani yardım çalışanlarına yönelik saldırıların geçmişe kıyasla arttığına dikkati çektiğini aktararak ülkelerde savaş suçlarına karşı yargı yoluna başvurulmadığı durumda Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) devreye girmesi gerektiğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun UCM üyesi olmayan ülkelerin Mahkeme tarafından soruşturulamayacağına dair yazılı garanti istemesi hakkındaki soruyu yanıtlayan Kallas, şunları kaydetti:

"UCM devletlere karşı değildir aksine, uluslararası hukuku ihlal eden kişilerle ilgili süreçler yürütmektedir. Bir devletin işlenen suçlar hakkında yargılama yapmadığı durumlar için elimizde bir mahkeme mekanizması bulunmaktadır. Dolayısıyla, bir ülkede suç işlendiğinde yargılama yapılabilecek farklı aşamalar mevcuttur. Elbette ilk aşama, suçun işlendiği ülkenin kendi yargı sistemidir, UCM ise bu sürecin en son aşamasını oluşturur. Amerikan ortaklarımıza, UCM'nin devletlere yönelik olduğuna dair endişelerinin, aslında Roma Statüsü veya UCM'nin dayandığı düzenlemelerle hiçbir temelinin olmadığını göstermeye çalışıyoruz."

Kallas, dünya genelinde savaş suçlarının arttığını, böyle bir atmosferde hesap verebilirlik ilkesine daha fazla saygı gösterilmesi gerektiğini belirterek AB'nin Engelleme Tüzüğü'nün UCM'yi yaptırımlardan korumak için seçenekler arasında olduğunu yineledi.

"Abu Dabi'deki müzakerelerden yüksek beklentim yok"

Rusya'nın Avrupa güvenlik mimarisi kapsamında verdiği sözleri tutmadığını savunan Kallas, "Bu yüzden, yapılacak görüşmelerde Rusya tarafının somut tavizler vermesini sağlamalıyız. Aksi takdirde bu tür saldırıların daha da arttığını görmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Kallas, ABD arabuluculuğunda Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de yapılacak Rusya-Ukrayna arasındaki müzakerelere ilişkin "Bu görüşmelerden çok yüksek beklentilerim yok. Rusya'nın iyi niyetle müzakere etmeye istekli olduğuna dair hiçbir somut işaret görmedik." değerlendirmesini yaptı.

Müzakerelerde Avrupa'nın alacağı kararlara bağlı bazı meselelerin de olduğunu kaydeden Kallas, dondurulmuş Rus varlıkları ve AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırımları konusunda Avrupa'nın da masada olması gerektiğini yineledi.

Kallas, AB dışişleri bakanlarıyla Avrupa'nın müzakerelerdeki taleplerini içeren bir liste oluşturduklarını belirterek "Şu an Rusya yalnızca kendi azami taleplerini ortaya koymuş durumda, biz ise hiçbir talepte bulunmuyoruz. Bu da iyi bir çözüm olamaz." dedi.

Kaynak: AA
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