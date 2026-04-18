Kalp Krizi Geçiren Şoför Hayatını Kaybetti - Son Dakika
18.04.2026 16:39
Çorlu'da kalp krizi geçiren Serdar Çelik'in otomobili şarampole düştü, olayda yaşamını yitirdi.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde direksiyon başında kalp krizi geçirip kullandığı otomobili şarampole düşen Serdar Çelik (50), hayatını kaybetti.

Çorlu'da yaşayan Serdar Çelik, kullandığı 34 MFD 067 plakalı otomobille Hatipler Mahallesi Salih Omurtak Caddesi'nde seyir halindeyken kalp krizi geçirdi. Çelik'in kullandığı otomobil Çırak Bayırı mevkisinde yoldan çıkarak şarampole düştü. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin otomobilden çıkardığı Çelik'in yapılan incelemesinde hayatını kaybettiği belirtildi. Sağlık ekipleri ilk değerlendirmesinde Çelik'in kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini belirtti. Serdar Çelik'in cansız bedeni Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kalp Krizi, Güvenlik, Güncel, Çorlu, Kaza, Olay, Son Dakika

