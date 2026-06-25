Kamboçya Tayland'a Protesto Notası Verdi - Son Dakika
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Kamboçya Tayland'a Protesto Notası Verdi

25.06.2026 11:16
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Kamboçya, Tayland'ın sınırda yeni işaretler yerleştirmesi nedeniyle protesto notası gönderdi.

Kamboçya'nın, Tayland'ın iki ülke arasındaki sınır hattına yeni sınır işaretleri yerleştirdiğini öne sürerek Bangkok yönetimine protesto notası verdiği belirtildi.

Phnom Penh Post gazetesinin haberine göre, Kamboçya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin Banteay Meanchey eyaletine bağlı Chouk Chey köyünde Taylandlı yetkililerin arazi ölçüm çalışmaları yürüttüğü öne sürüldü.

Açıklamada, 18-22 Haziran'da yaklaşık 25 kişilik Taylandlı ekibin, 9 arabayla, söz konusu sınır hattını belirleme çalışmaları yaparak buraya yeni işaretler yerleştirdiği iddia edildi.

Söz konusu faaliyetlerin Kamboçya'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal ettiği vurgulanan açıklamada, Tayland'a resmi protesto notası verildiği belirtildi.

Açıklamada, "hukuka aykırı ve kışkırtıcı eylemler" olarak nitelendirilen bu faaliyetlerin derhal durdurulması talep edildi.

Tayland-Kamboçya anlaşmazlığı

Güneydoğu Asya'da, aralarında 817 kilometrelik sınır hattı bulunan Tayland ile Kamboçya, iki ülkenin sınırlarının 19. yüzyıl sonunda Kamboçya'daki Fransız işgali sırasında belirlendiği zamanlara dayanan anlaşmazlık yaşıyor.

İlk çatışmalar, Kamboçya'nın tartışmalı bölgede bulunan 11. yüzyıldan kalma bir tapınağı UNESCO Dünya Mirası Alanı olarak tescil ettirmeye çalıştığı 2008'de çıkmıştı.

Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır anlaşmasının ihlal edilmesi üzerine 28 Mayıs 2025'te bölgede kısa süreli çatışma yaşanmış, iki ülkenin orduları sorunun barışçıl yolla çözüme kavuşturulması konusunda anlaşmaya varmıştı. Yaklaşık 2 ayın ardından sınır hattında 24 Temmuz'da çıkan çatışmalarda, iki ülkeden 32 kişi hayatını kaybetmişti.

Sınır çatışmalarını çözmek amacıyla 26 Ekim 2025'te ABD Başkanı Donald Trump'ın katıldığı törende "barış anlaşmasına" imza atılmıştı.

Anlaşmaya rağmen iki ülke arasında 7 Aralık 2025'te yeniden çatışmalar başlamış, çatışmalar nedeniyle iki taraftan 900 bini aşkın kişi yerinden edilmişti.

22 Aralık 2025'te yapılan, iki ülke arasında sınır geriliminin sona erdirilmesinin amaçlandığı Güneydoğu Asya Uluslar Birliği toplantısında ateşkese varamayan taraflar, 24 Aralık 2025'te yeniden askeri görüşmelere başlamıştı.

Tarafların 27 Aralık 2025'te imzaladığı "Ortak Bildiri" kapsamında iki ülke arasında derhal ateşkes ilan edildiği bildirilmişti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Diplomasi, Kamboçya, Tayland, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kamboçya Tayland'a Protesto Notası Verdi - Son Dakika

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