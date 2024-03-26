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Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Ukrayna'daki savaş bölgesinde incelemelerde bulundu.

Kamu Denetçiliği Kurumundan (KDK) yapılan açıklamaya göre, Malkoç, Ukrayna Ombudsmanı Dmytro Lubinets'in daveti üzerine beraberindeki heyetle bu ülkeye ziyaret gerçekleştirdi.

Malkoç, ilk olarak, Rus güçlerinin saldırılarında zarar gören Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne bağlı tarihi Transfiguration Katedrali'ni ve tahıl ambarlarında yapılan tahribatı gözlemlemek üzere Odessa Limanı'nda incelemelerde bulundu.

Başkent Kiev'de ise Uluslararası Kızıl Haç Komitesi (ICRC) Misyonu ve Birleşmiş Milletler (BM) İzleme Misyonu başkanlarının katılımıyla savaş esirlerinin aileleriyle bir araya gelen Malkoç, aileleri dinledi. Ukraynalı aileler, Türkiye Ombudsmanlığının insani koridor oluşturulması çabaları nedeniyle Malkoç'a teşekkürlerini iletti.

Malkoç'un ayrıca savaş esirlerinin bulunduğu kamplarda da incelemelerde bulunacağı ve Kırım Tatar Milli Meclisi eski Başkanı Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ile de bir araya geleceği ifade edildi.