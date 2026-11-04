Kamu Hesapları Komitesi, Westminster Sarayı'nın yangın ve yıkılma riski taşıdığını bildirdi - Son Dakika
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Kamu Hesapları Komitesi, Westminster Sarayı'nın yangın ve yıkılma riski taşıdığını bildirdi

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İngiltere Parlamentosunun Kamu Hesapları Komitesi, Westminster Sarayı'nın Notre Dame gibi yanma, yavaş yavaş yıkılma ve karanlığa gömülme riski taşıdığını bildirdi. Rapora göre ertelenen restorasyonun her yıl 420 milyon sterlin ek maliyet çıkarması bekleniyor.

İngiltere Parlamentosunun Kamu Hesapları Komitesi, parlamento binası olan Westminster Sarayı'nın, Fransa'daki Notre Dame Katedrali gibi yanma, yavaş yavaş yıkılma ve karanlığa gömülme riski taşıdığını açıkladı.

Komite, yayımladığı raporunda, tarihi Westminster Sarayı'nın durumunu ve taşıdığı riskleri ele aldı.

Rapora göre, restorasyon ve yenileme projelerinin sürekli ertelendiği yapı, gecikme devam ettikçe yavaş yavaş yıkılma riski taşıyor.

Parlamentoya 1512'den beri ev sahipliği yapan, 1870'te de bugünkü görünümüne kavuşan sarayın taşıdığı bir diğer risk ise Fransa'nın ünlü Notre Dame Katedrali gibi yanarak büyük bir zarar görmesi.

Erteleme devam ettikçe kamu maliyesine 1,5 ila 2 milyon sterlin maliyeti olması beklenen restorasyonun her yıl 420 milyon sterlin ek maliyet çıkaracağı öngörüsü de raporda yer aldı.

Komitenin raporunda, binada elektriklerin kesilebileceği, hatta Kral Charles'ın katılacağı yeni yasama yılı açılış töreninde karanlığa gömülebileceği riskinin de altı çizildi.

Restorasyon 60 yıldan uzun sürebilir

Komite, daha önce 4'ten 2'ye indirilen restorasyon seçeneklerinin maliyetini de paylaştı. İlk seçeneğe göre tam bir restorasyonun 24 yıl süreceği belirtilen raporda, toplamda 15,6 milyar sterline mal olacağı öngörüsüne yer verildi.

İkinci seçeneğin ise parça parça restorasyonları kapsadığı aktarılan raporda, çalışmaların 60 yıldan uzun süreceğini, ülkeye maliyetinin ise 40 milyar sterline yakın olacağı ifade edildi.

Parlamento çalışmalarının yapılması için ofislerin, Avam Kamarası ve Lordlar Kamarasının geçici mekanlara taşınmasının ise 3 milyar sterline mal olacağı belirtildi.

Komite, parlamentoyu boşaltma tarihi olarak öngörülen 2032'ye kadar geçici çalışma mekanlarının hazır olmama riski bulunduğunu da kaydetti.

Sky News'e konuşan Komite Başkanı Geoffrey Clifton-Brown, "Harekete geçmemek, yasama yılının açılış töreninde Lordlar Kamarasının bir karanlığa gömülmesi riskini beraberinde getiriyor. Notre Dame yangınındaki gibi alevlerin çatıdan yükselmesinin tüm dünyada haberlere nasıl yansıyacağını, ulusal mirasımızın yıkılmasını ve daha da kötüsü can kaybı ve yaralanmaları düşünün." dedi.

Clifton-Brown, bu durumun bir ihtimal değil, giderek artan gerçek bir risk olduğunu da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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