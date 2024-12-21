Kamu Hizmetleri İçin Yeni Denetim Çalışmaları - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kamu Hizmetleri İçin Yeni Denetim Çalışmaları

Devlet Denetleme Kurulu, kamu hizmetlerinin kalitesini artırmayı hedefleyen denetimler yapacak.

21.12.2024 17:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Salih Tanrıkulu, kamu kurumlarının hizmet sunum kapasitesinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için rehberlik esaslı denetim çalışmalarını sürdüreceklerini bildirdi.

Tanrıkulu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Vatandaş Odaklı Yönetim, Etkin Denetim" konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'nin koordineli şekilde uygulanabilmesi amacıyla ilgili kurumların temsilcileriyle görüşmelere devam ettiklerini belirtti.

Bakanlıkların denetimle görevli birimleri ve düzenleyici, denetleyici kurumların yöneticileriyle bir araya geldiklerini aktaran Tanrıkulu, şu ifadeleri kullandı:

"Toplantılarda, kamu hizmetlerinin vatandaş memnuniyetini artıran bir anlayışla sunulması, kayıt dışılığın ve fahiş fiyat uygulamalarının önlenmesi, güvenilir gıda temin edilmesi, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, kamu kaynaklarının azami tasarruf ve verimlilik esasına göre kullanılması, sağlık hizmetlerinin hızlı ve etkin şekilde sunulması gibi vatandaşlarımızı etkileyen her türlü faaliyetin ilgili mevzuata uygun olarak yerine getirilmesi ve denetlenmesi amacıyla yapılacak çalışmaları ele aldık. Devlet Denetleme Kurulu olarak kamu kurumlarının hizmet sunum kapasitesinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için rehberlik esaslı denetim çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Kaynak: AA

Salih Tanrıkulu, Politika, Ekonomi, Güncel, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kamu Hizmetleri İçin Yeni Denetim Çalışmaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:08 İsyan ettiren görüntü: SMA’lı kızı için topladığı paraları gece kulübünde harcadı İsyan ettiren görüntü: SMA'lı kızı için topladığı paraları gece kulübünde harcadı
18:28 Suriye’nin yeni Halep Valisi’nin dikkat çeken “Türkiye“ detayı Suriye'nin yeni Halep Valisi'nin dikkat çeken "Türkiye" detayı
18:22 TSK benzetmesiyle tepki çeken Özlem Gürses’ten savcıya ’Dedemin dedesi şehit’ savunması TSK benzetmesiyle tepki çeken Özlem Gürses'ten savcıya 'Dedemin dedesi şehit' savunması
17:52 Bakan Fidan’dan Trump’ın Erdoğan sözlerine dikkat çeken yorum Bakan Fidan'dan Trump'ın Erdoğan sözlerine dikkat çeken yorum
17:24 Özlem Gürses hakkında ev hapsi kararı Özlem Gürses hakkında ev hapsi kararı
22:35 Almanya’da Noel pazarına saldırı 2 kişi öldü, 60’tan fazla yaralı var Almanya'da Noel pazarına saldırı! 2 kişi öldü, 60'tan fazla yaralı var
22:32 Fenerbahçe’den eşi benzeri görülmemiş istatistik Fenerbahçe'den eşi benzeri görülmemiş istatistik
22:00 Fenerbahçe, Eyüpspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı Fenerbahçe, Eyüpspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
21:53 MHP’li Yıldırım’dan yurt dışına giden gençlere tepki: Giden gider MHP'li Yıldırım'dan yurt dışına giden gençlere tepki: Giden gider
21:47 Merkez Bankası’ndan KKM’de sadeleştirme adımı Merkez Bankası'ndan KKM'de sadeleştirme adımı
21:46 Hamas’tan canlı bomba saldırısı: İsrail sessizliğini koruyor Hamas'tan canlı bomba saldırısı: İsrail sessizliğini koruyor
21:11 ABD Dışişleri Bakanlığı: HTŞ Lideri Colani için konulan para ödülü kaldırıldı ABD Dışişleri Bakanlığı: HTŞ Lideri Colani için konulan para ödülü kaldırıldı
21:06 Arda Turan atıldı: Fenerbahçe golü attı, ortalık karıştı Arda Turan atıldı: Fenerbahçe golü attı, ortalık karıştı
20:47 ABD Heyeti Şam’da HTŞ ile Görüştü ABD Heyeti Şam'da HTŞ ile Görüştü
20:45 Sözleri tartışma yaratan Ahmet Davutoğlu’ndan açıklama: Sözlerim bağlamından kopartıldı Sözleri tartışma yaratan Ahmet Davutoğlu'ndan açıklama: Sözlerim bağlamından kopartıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2024 19:15:43. #1.13#
SON DAKİKA: Kamu Hizmetleri İçin Yeni Denetim Çalışmaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.