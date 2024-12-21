Kamu Hizmetleri İçin Yeni Denetim Çalışmaları

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Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Salih Tanrıkulu, kamu kurumlarının hizmet sunum kapasitesinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için rehberlik esaslı denetim çalışmalarını sürdüreceklerini bildirdi.

Tanrıkulu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Vatandaş Odaklı Yönetim, Etkin Denetim" konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'nin koordineli şekilde uygulanabilmesi amacıyla ilgili kurumların temsilcileriyle görüşmelere devam ettiklerini belirtti.

Bakanlıkların denetimle görevli birimleri ve düzenleyici, denetleyici kurumların yöneticileriyle bir araya geldiklerini aktaran Tanrıkulu, şu ifadeleri kullandı:

"Toplantılarda, kamu hizmetlerinin vatandaş memnuniyetini artıran bir anlayışla sunulması, kayıt dışılığın ve fahiş fiyat uygulamalarının önlenmesi, güvenilir gıda temin edilmesi, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, kamu kaynaklarının azami tasarruf ve verimlilik esasına göre kullanılması, sağlık hizmetlerinin hızlı ve etkin şekilde sunulması gibi vatandaşlarımızı etkileyen her türlü faaliyetin ilgili mevzuata uygun olarak yerine getirilmesi ve denetlenmesi amacıyla yapılacak çalışmaları ele aldık. Devlet Denetleme Kurulu olarak kamu kurumlarının hizmet sunum kapasitesinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için rehberlik esaslı denetim çalışmalarımızı sürdüreceğiz."