Kamu Personeli Danışma Kurulu toplandı

22.04.2026 20:28
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: - "Daha etkin, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir toplu sözleşme ile sendikacılık sisteminin oluşturulması yönünde birlikte değerlendirmelerde bulunmayı önemsiyoruz" - "Oransal zamların dışında hemen hemen her hizmet sınıfına, her meslek grubuna ilave artışlar gerçekleştirdik. Ayrıca, taban aylığına yaptığımız seyyanen artış ile hem kamu çalışanlarımıza hem de emeklilerimize ilave kazanım sağladık"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Daha etkin, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir toplu sözleşme ile sendikacılık sisteminin oluşturulması yönünde birlikte değerlendirmelerde bulunmayı önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) Bakanlığın ev sahipliğinde toplandı.

Bakan Işıkhan'ın başkanlığındaki toplantıya, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Birleşik Kamu-İş Genel Sekreteri Şükrü Balun ve hizmet kollarında yetkili sendikaların temsilcileri katıldı.

Toplantıda, kamu çalışanlarının haklarının geliştirilmesi, çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve kamu hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi noktasında sendikaların en önemli paydaşları olduğuna işaret eden Işıkhan, şunları kaydetti:

"Sosyal diyalog anlayışımız sayesinde, ortak akılla hareket ederek önemli kazanımlara birlikte imza attık. Geride bıraktığımız 8. Dönem Toplu Sözleşme sürecinde toplantılarımızı büyük bir özveriyle tamamladık. Sendika temsilcileri ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileriyle yaklaşık bir ay süren bu süreçte bir araya gelerek, önceki dönemlerde elde edilen kazanımlara yenilerini ekledik ve birlikte kamu çalışanlarımızın mali ve sosyal haklarında önemli gelişmeler elde ettik.

Yaptığımız oransal zamların dışında hemen hemen her hizmet sınıfına, her meslek grubuna ilave artışlar gerçekleştirdik. Ayrıca, taban aylığına yaptığımız seyyanen artış ile hem kamu çalışanlarımıza hem de emeklilerimize ilave kazanım sağladık. Böylece 2026'nın Ocak ayında en düşük memur maaşı 61 bin 890 liraya ulaşmış olup, 2002'den bugüne kadar en düşük memur maaşındaki reel artışın yüzde 300 seviyesine çıkmasını sağladık. Farklı ünvan gruplarına yönelik mali hak düzenlemelerinin yanı sıra sosyal destek mekanizmalarını güçlendiren, çalışanlarımızın hayat kalitesini artıran birçok adımı hayata geçirdik."

Işıkhan, engelli kamu çalışanlarına yönelik kamu konutlarından yararlanmada ilave süre, kamu kurum ve kuruluşlarının personeline sunduğu kreş hizmetinde kalite ve kapasitenin artırılması, yükseköğretim disiplin kurullarında sendika temsilcisi bulunması gibi çok sayıda sosyal haklarda da iyileştirmeler sağlandığını hatırlattı.

"Sendikalarımızla iletişim kanallarını sürekli açık tuttuk"

Bakan Işıkhan, 2002'de yüzde 47 olan kamu çalışanları arasında sendikalaşma oranının bugün yüzde 77'ye ulaştığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bu artış, kamu görevlilerimizin örgütlenme hakkını daha etkin kullandığını göstermenin yanı sıra, çalışma hayatında demokratik katılımın ve sosyal diyaloğun güçlendiğinin de önemli bir göstergesidir. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda bizler de sosyal diyalog mekanizmalarını etkin şekilde işleterek hem işçi hem de memur sendikalarımızla iletişim kanallarını sürekli açık tuttuk. Kamu Personeli Danışma Kurulu ve Üçlü Danışma Kurulu toplantıları başta olmak üzere tüm sosyal diyalog platformlarında sosyal taraflarla düzenli olarak bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunduk. Bu süreçte sizlerle birlikte pek çok reforma imza attık. Bunların arasında en önemlisi, kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarının toplu sözleşme yoluyla belirlenmesine imkan tanıyan 2010 Anayasası değişikliğidir."

"Kanunun yürürlüğe girişinin üzerinden yaklaşık 25 yıl geçmiş"

Işıkhan, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nun, değişen çalışma hayatı dinamikleri ve günün ihtiyaçları doğrultusunda yeniden değerlendirilmesi amacıyla bir araya geldiklerini belirterek, şunları aktardı:

"Kanunun yürürlüğe girişinin üzerinden yaklaşık 25 yıl geçmiş bulunuyor. Toplu sözleşme sisteminin hayata geçirilmesinin ardından ise 8 ayrı toplu sözleşme sürecini başarıyla tamamladık. Daha etkin, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir toplu sözleşme ile sendikacılık sisteminin oluşturulması yönünde birlikte değerlendirmelerde bulunmayı önemsiyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, güçlü bir kamu yönetimi ve etkin bir personel sistemi inşa etme hedefiyle çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürürken, bu süreci değerli paydaşlarımızın katkı ve değerlendirmeleriyle birlikte daha da güçlendireceğimize inanıyorum."

Kaynak: AA

Sayıştay Daire Başkanlığına Ömer Burhanlı seçildi Sayıştay Daire Başkanlığına Ömer Burhanlı seçildi
Kartal’da Yangın: Çöp Alanında Alevler Yükseldi Kartal'da Yangın: Çöp Alanında Alevler Yükseldi
Brent petrol yeniden 100 doların üstünde Brent petrol yeniden 100 doların üstünde
Yere düşen Türk Bayrağı için otobüsü durdurdu Yere düşen Türk Bayrağı için otobüsü durdurdu
Eskişehir’de ’mangal için ağaç dalını kırmaya çalıştılar’ iddiası Eskişehir'de 'mangal için ağaç dalını kırmaya çalıştılar' iddiası
“Trump, İran ile ateşkesi uzatıyorum“ dedi, Tahran’dan “Tanımıyoruz“ yanıtı geldi "Trump, İran ile ateşkesi uzatıyorum" dedi, Tahran'dan "Tanımıyoruz" yanıtı geldi
Fenerbahçe, 1202’nci dakikada yıkıldı Kupada ilk yarı finalist Konyaspor Fenerbahçe, 120+2'nci dakikada yıkıldı! Kupada ilk yarı finalist Konyaspor
Fenerbahçe taraftarından Domenico Tedesco’ya istifa çağrısı Fenerbahçe taraftarından Domenico Tedesco'ya istifa çağrısı
Ankara’da askeri helikopter kazası Bakanlıktan açıklama geldi Ankara'da askeri helikopter kazası! Bakanlıktan açıklama geldi

20:32
Okan Buruk’un yanındaki ismi tanıdınız mı Galatasaray maçında sürpriz misafir
Okan Buruk'un yanındaki ismi tanıdınız mı? Galatasaray maçında sürpriz misafir
20:20
Irmakta bulunan cesedin kimliği belirlendi: 3 gün önce evlenmiş
Irmakta bulunan cesedin kimliği belirlendi: 3 gün önce evlenmiş
19:59
Erden Timur Galatasaray camiasına kırgınlığını Enver Aysever’e anlattı: Yalandan bir kere ziyaret ettiler
Erden Timur Galatasaray camiasına kırgınlığını Enver Aysever'e anlattı: Yalandan bir kere ziyaret ettiler
19:56
Kastamonu’da yanan ormanlık alanın küllerinden servet doğdu
Kastamonu'da yanan ormanlık alanın küllerinden servet doğdu
19:52
İran Meclis Başkanı Galibaf: Hürmüz Boğazı’nın açılması, ateşkesin ihlaliyle mümkün değil
İran Meclis Başkanı Galibaf: Hürmüz Boğazı'nın açılması, ateşkesin ihlaliyle mümkün değil
19:25
İngiltere’de şok eden anlar: Sinsice yaklaştı, durduk yere bıçakla saldırdı
İngiltere'de şok eden anlar: Sinsice yaklaştı, durduk yere bıçakla saldırdı
19:23
Galatasaray’ın Gençlerbirliği maçı 11’inde Osimhen detayı
Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı 11'inde Osimhen detayı
18:38
Ekrem İmamoğlu’nun makam şoförleri hakkında tahliye kararı
Ekrem İmamoğlu'nun makam şoförleri hakkında tahliye kararı
18:13
Üsküdar’da 18 yıl önceki cinayet ’kan örneği’ ile çözüldü
Üsküdar'da 18 yıl önceki cinayet 'kan örneği' ile çözüldü
17:42
MHP’li Adan, yoklamaya katılmayan AK Partililere sert tepki gösterdi
MHP'li Adan, yoklamaya katılmayan AK Partililere sert tepki gösterdi
