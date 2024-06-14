Kamu Personelleri Engelli Bireylerle İlgili Bilinçlendi - Son Dakika
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Kamu Personelleri Engelli Bireylerle İlgili Bilinçlendi

Çankırı'da hayata geçirilen 'Engelli Bireylere Yönelik Tutum ve Davranışlar Eğitici Eğitimi' projesi kapsamında kamu personellerine engelli bireylerin ihtiyaçlarını karşılamayı öğreten eğitimler verildi. Proje ile 5 bin 670 personele eğitim verilerek engelli vatandaşların toplumsal hayata katılımındaki güçlüklerin giderilmesi ve farkındalık oluşturulması amaçlandı.

14.06.2024 03:14
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Kamu personelleri aldıkları eğitimle engelli bireylerle ilgili bilinçlendi

ÇANKIRI - Çankırı'da hayata geçirilen 'Engelli Bireylere Yönelik Tutum ve Davranışlar Eğitici Eğitimi' ile kamu personelleri, engelli bireylerin ihtiyaçlarını karşılamayı öğreniyor.

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar'ın öncülüğünde hayata geçirilen 'Engelli Bireylere Yönelik Tutum ve Davranışlar Eğitici Eğitimi' projesi ile kamu kurumlarındaki personellere engelli vatandaşların toplumsal hayata katılımındaki güçlüklerin giderilmesi ve farkındalık oluşturulması amacıyla eğitim verildi. Türkiye'de ilk olarak Çankırı'da hayata geçirilen proje çerçevesinde 5 bin 670 personele eğitim verildi.

"Türkiye'de ilk kez Çankırı'ya nasip oldu"

Proje ile ilgili bilgi veren Çankırı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdulhaluk Longa, "Engelli kardeşlerimizin sosyal hayatta daha çok yer almaları, huzur ve refahlarının artması için 'Engelli Bireylere Yönelik Tutum ve Davranışlar Eğitici Eğitimi'ni hayata geçirdik. Bu çalışmayı uygulamak Türkiye'de ilk kez Çankırı'ya nasip oldu. Eğitimlerimiz tüm kamu kurumlarına yayılmaya başladı. Hızlı bir şekilde eğitim planı yaparak ilimizde kamuda görevli tüm personellere eğitim verdik. Eğitimlerde 5 bin 670 personele ulaştık" dedi.

Kaynak: İHA

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