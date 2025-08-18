Kamu-Sen\'den Basın Açıklaması

Kamu-Sen Karabük Şubesi üyeleri, 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesine ilişkin basın açıklaması yaptı.

Pankart ve dövizlerle Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bir araya gelen sendika üyeleri adına konuşan Kamu-Sen İl Temsilcisi Sadık Doğdu, memur ve emekli maaşlarına zam istekilerini söyledi.

Kamu işvereninin 2026 için yüzde 10+6, 2027 için yüzde 4+4 zam ve bin liralık ek zam önerisinde bulunduğunu hatırlatan Doğdu, "Bu oranlar, bu zam mutfakta kaynayan tencerenin derdine derman olur mu? Çarşıda, pazarda, markette hızla artan fiyatlara karşı bir anlam ifade eder mi? Kiraların maaşları aştığı bir ülkede memura, emekliye nefes aldırır mı? Elbette ki Hayır. Bu nedenle biz de bu teklife hayır diyoruz." ifadelerini kullandı.

Doğdu, memur ve emekli maaşlarının yetersiz olduğunu belirterek, "Maaşlar her ay eriyor. Emeklilerimiz temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor. İlave ek ödeme emekli maaşlarına yansıtılmazsa, bu mağduriyet önümüzdeki iki yılda daha da derinleşecek. Yoksulluk, hem çalışanın hem de emeklinin kaçınılmaz kaderi haline gelecek. Kamuda aynı işi yapan, benzer eğitim düzeyine sahip ama farklı statüdeki çalışanlar arasında uçurumlar var. Getirilen bu teklif, bu adaletsizliği gidermiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kamu işvereninin, gerçekleşen enflasyonu, büyüme oranlarını, refah payını, artan yaşam maliyetlerini ve geçmiş kayıpları dikkate alarak yeni, gerçekçi ve kabul edilebilir bir teklif getirmesi gerektiğinin altını çizen Doğdu, alın terinin karşılığı olan rakamları beklediklerini sözlerine ekledi.