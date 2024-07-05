AKP, kamuda tasarruf tedbirleriyle ilgili düzenlemeleri içeren torba kanun teklifini sundu

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(ANKARA) - AKP, kamuda tasarruf tedbirleriyle ilgili düzenlemeleri içeren torba kanun teklifini, TBMM Başkanlığı'na sundu. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, özel şirket statülü dahil kamu kurum ve kuruluşların yönetim kurullarında görev alacaklar için sadece bir görev için ödeme yapılması, üst sınırının da 92 bin lira olmasının öngörüldüğünü kaydeden Güler, teklifte deprem bölgelerindeki belediyelerin vergi gelirlerindeki alacağı payın azalmaması için 2023 yılı nüfusunun esas alınması, hibrik elektrikli araçların teşvik edilmesi için ÖTV oranlarında değişiklik yapılmasının da teklifte yer aldığını söyledi.

AKP, kamuda tasarruf tedbirleriyle ilgili düzenlemelerin yer aldığı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığı'na sundu. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, teklifle ilgili basın toplantısı düzenledi. Teklifin 32 maddeden oluştuğunu belirten Güler, tasarruf genelgesine aykırı durumların tespiti halinde disiplin sürecinin işletilmesi ve sonuçlarının da Cumhurbaşkanlığı'na bildirilmesi yönünde hüküm getirdiklerini söyledi. Güler, şöyle konuştu:

"Teklifimiz yürürlük ve yürütme maddeleriyle birlikte 32 maddeden oluşuyor. Teklifin detaylarına geçmeden önce genel olarak neyi amaçladığımızı sizlerle paylaşmak istiyorum. Mali disiplini güçlendirmek amacıyla uygulamaya konulan maliye politikası çerçevesinde kamuda tasarrufların arttırılması, tasarruf kültür ve bilincinin yaygınlaştırılması çok önem arz etmektedir. Bu bağlamda kamuda tasarruf anlayışına riayet edilmesi ve kamu kaynaklarının en rasyonel şekilde kullanımı elbette çok önemli bir gereklilik olarak önümüzde duruyor. Bu kapsamda sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 17 Mayıs 2024 tarihinde 2024/7 sayılı Tasarruf Genelgesi yayımlanmıştı. Bu kapsamda bu teklifimizle öncelikle kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımının sağlanmasına yönelik olarak bazı düzenlemeleri hayata geçirmiş oluyoruz."

Güler, teklifin detaylarıyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Teklifin öncelikli maddelerinden birisi 2918 sayılı kanunun 3. maddesinde tanımlanan taşıtların bir an evvel ekonomiye kazandırılması için Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na bu araçların tasfiyesi, satışı ile ilgili özel bir yetki veriyoruz.

Tasarruf tedbirlerine aykırı hareket edenlerle ilgili olarak ilgili mevzuata göre yaptırım uygulanmasını bu kanun teklifimizde yer veriyoruz.

Bakanlıklar ve ilgili diğer merkezi idare kuruluşlarınca il özel idareleri aracılığıyla gerçekleştirilen yatırımların karşılığı olarak kaynak transferlerinin hak ediş raporlarına göre belirlenmesi ve buna göre ödeme yapılmasını kanun teklifimizde öneriyoruz.

Genel aydınlatma giderleri içinden mahalli idarelerin genel bütçe vergi payında yapılan kesinti oranlarında yeniden bir düzenleme hayata geçiyor.

"Kamu kurum ve kuruluşlarının yönetim kurullarında görev alanlara sadece bir görev için ödeme yapılacak"

Özel veya kamu ayrımı gözetilmeksizin her statüdeki kurum ve kuruluşunun yönetim ve denetim organlarında görev alan her sıfattaki kamu görevlilerine belediye başkanları, belediye meclis üyeleri dahil olmak üzere kurum içi ve kurum dışı ayrımı yapılmaksızın bu görevlerde sadece biri için ödeme yapılması ve yapılacak ödemelere de üst sınır getirilmesi de kanun teklifimizde yer almaktadır.

Enerji sektöründe piyasa koşullarındaki değişiklikler ve yeni teknolojiler dikkate alınmak suretiyle ilgili mevzuatında daha etkin ve verimli uygulanabilmesi amacıyla bazı kanunlarda değişiklik yapılması ön görülmekte olup, bunun yanı sıra Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından iptal edilen bazı hükümlerin de yine iptal gerekçesine uygun olarak yeniden düzenlenmesi de burada önerilmektedir.

Petrol Piyasası Kanunu'nda değişiklik yapılarak akaryakıt istasyonu dışında kendi araçlarına, kendi ihtiyaçları için belirli şartlar altında akaryakıt ikmali yapabilecek yerlerin sınırlandırılması suretiyle kamu ve can güvenliği dikkate alınarak mali usulsüzlük fiilleriyle daha etkili bir mücadelede burada teklifimizde yer almaktadır.

4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu'nda boru hatları ile petrol taşıma anonim şirketlerinin doğal gaz ithalatından kaynaklanan her türlü vergi, fon ve paylar ile idari para cezaları bunlara bağlı gecikme zammı ve gecikme faizlerinden oluşan borçlarının Hazine'den görevlendirme bedeli alacaklarına karşılık mahsup edilmesi de teklifimizde yer almaktadır.

6015 sayılı Devlet Desteklerinin İzlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Kanun ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na tevdi edilen yetkilerin Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na devredilmesi ve bu çerçevede atıfların da Bütçe Başkanlığı'na yapılması da teklifimizde yer almaktadır.

AYM'nin iptal etmiş olduğu avukatların 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yükümlü sayılmasına ilişkin hüküm AYM'nin iptal kararı nedeniyle karar gerekçesinin de dikkate alınarak yeniden düzenlenmesi ve Mali Suçlar Araştırma Kurulu tarafından verilen idari para cezalarına ilişkin ihtilafların da görüleceği mahkemenin sulh ceza mahkemeleri yerine idari yargı olarak belirlenmesi teklifimizde yer alıyor.

Yerel yönetimlere uygun faizli ve uzun vadeli finansman desteğini ve likite döngüsünü kendi öz kaynakları ile sağlamakta olan İller Bankası'nın finansman süreçlerinin düzenli devam edebilmesi ve etkinliğinin de artırılması için sermaye tavanını da bu teklifimizde artırıyoruz.

" Deprem bölgesindeki belediyelerin vergi gelirlerinden alacağı payın hesaplanmasında 2023 yılı nüfusu esas alınacak"

Deprem bölgesinde nüfusu azalan belediyeler için 5779 sayılı İl Özel İdarelerini ve belediyelere genel bütçe vergi gelirlerinden pay verilmesi hakkında kanun uyarınca nüfus esas alınarak genel bütçeden yapılacak pay dağılımında 2023 yılı nüfusu esas alınarak deprem sebebiyle nüfusu azalan belediyelerin genel bütçeden alacakları payın azalmasını engellemeye yönelik bir düzenlemeyi teklifimizde öneriyoruz.

"Hibrik elektrikli araçlara ÖTV desteği"

Araç dışından şarj edilebilen hibrit elektrikli araçlardan maddede öngörülen şartları taşıyanların ÖTV oranlarında değişiklik yapılarak teşvik edilmesi de bu teklifimizde yer alıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı ile yatırımcılar arasında imzalanan ve yatırım teşviklerine ilişkin hükümler içeren yatırım sözleşmelerinin, yatırım teşvik belgelerine istinaden uygulananlara benzer şekilde damga vergisinden de istisna tutulması önerimizde yer alıyor.

Özet olarak toplam 32 maddeden oluşan kanun teklifimizin ülkemiz ve aziz milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah önümüzdeki komisyonda görüşmeleri yapılacak tamamlanacak. Daha sonraki haftalarda Genel Kurul çalışmalarında yasalaşmış olacak.

Bu kanun teklifimizde bu sürecin izlenmesi, denetlenmesi ve raporlanması Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından yapılacak. Genelgeye aykırı durumların tespiti halinde ilgili bakanlığın kendi mevzuatı çerçevesinde en üst düzey nokta ne ise bunun disiplin sürecinin işletilmesi ve sonuçlarının da Cumhurbaşkanlığımıza bildirilmesi konusunda bir hüküm getiriyoruz."

Sokak hayvanlarıyla 5199 sayılı kanunla ilgili çalışmaların devam ettiğini belirten Güler, " Önümüzdeki hafta onu tamamlayabilirsek yine Meclis Başkanlığımıza sunmayı arzu ediyoruz. Bakanlıklarımızın AYM sürecinde iptal edilen ve süreci biten bazı durumlar olabiliyor. Önümüzdeki hafta tamamı netleşeceğini düşünüyorum" dedi.

"Huzur hakkında üst sınır 92 bin lira olacak"

Güler, yönetim kurullarında görev alacak kişilere verilecek huzur hakkına ilişkin sınırlamayla ilgili soru üzerine şunları söyledi:

"Görevlendirme söz konusu olduğunda birden çok olabilir. Zaten Yüksek Planlama Kurul kararıyla ikincil görevi de yapmış olsanız bile sadece bir tane huzur hakkı veya görev tanınması tazminatı alabiliyorsunuz. Şuan yaptığımız özel şirket statüsünde olup devlet payının temsilen görev yapılan birçok kurum ve kuruluş var. Burada genel kurul tarafından belirlenen rakamlara biz karışmıyoruz. Bu rakamlar ne belirlendiyse Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ortak hesabına gelecek, burada Hazine'ye gelir elde edilecek. Orada da bu hizmetlerden bir emek sarf edildiği için şu andaki hali hazır durum içerisinde üst sınırı 92 bin lira. Üzerinde verilecek bir huzur hakkı varsa da Hazine'ye gelir elde edilecek."