Giresun'un Bulancak ilçesinde kamyonetin çarptığı kişi öldü.
İlçeye bağlı Bayındır köyünde B.K. idaresindeki kamyonet, geri manevra yaptığı sırada Azmi K'ye (85) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Azmi K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Sürücü B.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Kamyonet Çarpması: 85 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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