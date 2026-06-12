Kamyonet Devrildi: Sürücü Yaralandı

Sultangazi'de çimento yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.
Gazi Mahallesi 1412 Sokak'ta 34 AIZ 19 plakalı çimento yüklü kamyonet devrildi. Kazada, sürücü yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kamyonette sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince çıkarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.
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