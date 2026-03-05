Kamyonet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Burdur'un Karamanlı ilçesinde 3 araca ve bir iş yerine çarpan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

Nuri Pastav (52) idaresindeki Karayollarına ait 06 EMH 290 plakalı kamyonet, Fatih Caddesi'nde park halindeki Karamanlı Belediye Başkanının 15 KB 888 plakalı makam aracına, ardından 15 KA 257 plakalı otomobile, daha sonra PTT dağıtımında kullanılan motosiklete çarptı.

Önüne kattığı motosikleti de sürükleyerek, PTT şubesine çarpan kamyonet, geri giderken çevredeki vatandaşlar tarafından el freni çekilerek durduruldu.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince araçtan çıkarılarak Karamanlı Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İş yerinde, araçlarda ve motosiklette hasar oluştu.

Kalp hastası olduğu öğrenilen Pastav'ın, kaza anında kalp krizi geçirdiği ifade edildi.

Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.