Kamyonet Trabzon Şalpazarı'nda uçuruma yuvarlanınca 1'i ağır 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kamyonet Trabzon Şalpazarı'nda uçuruma yuvarlanınca 1'i ağır 4 kişi yaralandı

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Kamyonet Trabzon Şalpazarı\'nda uçuruma yuvarlanınca 1\'i ağır 4 kişi yaralandı
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Trabzon'un Şalpazarı ilçesindeki Sis Dağı Yaylası'nda kamyonet yaklaşık 30 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada 4 kişi yaralandı; durumu ağır olan yaralı ambulans helikopterle Trabzon'daki hastaneye kaldırıldı.

TRABZON'un Şalpazarı ilçesindeki Sis Dağı Yaylası'nda kamyonet, yaklaşık 30 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralanırken, ağır yaralı ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi.

Kaza, Sis Dağı Yaylası pazar yeri mevkisinde meydana geldi. Yayladan Şalpazarı istikametine seyir halinde olan 28 AAV 335 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yoldan çıkan araç, yaklaşık 30 metre aşağıya yuvarlandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Uçuruma yuvarlanan araçta bulunan 4 kişi, ekiplerin ve çevredekilerin yardımıyla yaralı olarak kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından, durumu ağır olan bir yaralı için bölgeye ambulans helikopter çağrıldı. Yaralı, ambulans helikopterle Trabzon'daki hastaneye sevk edilirken; diğerleri ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
Toros DağlarıAcil DurumŞalpazarı3. SayfaTrabzonGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Kamyonet Trabzon Şalpazarı'nda uçuruma yuvarlanınca 1'i ağır 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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