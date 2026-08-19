Kanada Bakanı'ndan İsrail'e Eleştiri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kanada Bakanı'ndan İsrail'e Eleştiri

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Randeep Sarai, Lübnan'daki İsrail saldırılarını 'yasa dışı işgal' olarak nitelendirdi.

NEW Kanada'nın Uluslararası Kalkınmadan Sorumlu Devlet Bakanı Randeep Sarai, İsrail'in Lübnan'da yaptıklarının "yasa dışı işgal" olduğunu söyledi.

Bakan Sarai, Lübnan'a düzenlediği ziyaret sırasında, İsrail'in bu ülkeye düzenlediği saldırılara ilişkin konuştu.

Beyrut'un "kendi topraklarını yönetmesi ve egemenliğine sahip olması" gerektiğini kaydeden Sarai, İsrail'in Lübnan'a karşı sergilediği saldırgan hareketlerin "yasa dışı işgal" olduğunu söyledi.

Savaş nedeniyle yerinden edilmiş kişilerin ve Suriyeli mültecilerin barındığı sığınakları ziyaret eden Sarai, Kanada'nın Lübnan'ın yanında olmaya devam edeceği mesajı verdi.

Sarai, ülkesinin Lübnan'da savunmasız aileleri ve kadınları desteklemek için üç yeni program başlattığını duyurarak bu yıl Kanada'nın bu ülkeye sağladığı toplam yardımın 71 milyon Kanada dolarını (en az 50 milyon ABD doları) aştığını ifade etti.

Bu arada, Sarai ziyaret kapsamında, Cumhurbaşkanı Joseph Avn ve Başbakan Nevvaf Selam tarafından kabul edildi.

Lübnanlı yetkililerin reform çalışmalarıyla ilgili "büyük bir iyimserliğin" hakim olduğunu belirten Sarai, Kanada'nın Lübnan'ın komşusu Suriye'de gıdaya, içme suyuna ve okullara erişim sağlayarak daha fazla mültecinin geri dönebilmesi için güvenli bir ortam oluşturmaya çalıştığını aktardı.

Lübnan makamlarının verilerine göre, ülkede 1,8 milyon Suriyeli mülteci bulunuyordu. Lübnan hükümeti, Haziran 2025'te sığınmacılar için gönüllü geri dönüş programı başlatmıştı.

Lübnan'dan 2025 yılında yarım milyondan fazla Suriyeli mülteci ülkelerine dönmüştü.???????

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Dış Politika, Kanada, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kanada Bakanı'ndan İsrail'e Eleştiri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye’de tonlarca nükleer madde bulundu Suriye'de tonlarca nükleer madde bulundu
Bursa’da pompalı tüfekli ev baskını Polis 1 saatte zor ikna etti Bursa’da pompalı tüfekli ev baskını! Polis 1 saatte zor ikna etti
Ebola salgını yayıldı, DSÖ’den hükümetlere acil çağrı geldi Ebola salgını yayıldı, DSÖ'den hükümetlere acil çağrı geldi
Tesettürlü kadınlara hakaret videolarına soruşturma Tesettürlü kadınlara hakaret videolarına soruşturma
Cemal Enginyurt’un oğlu Alptürk Enginyurt adli kontrolle serbest bırakıldı Cemal Enginyurt’un oğlu Alptürk Enginyurt adli kontrolle serbest bırakıldı
BAE, İran’la ticari faaliyetleri askıya aldı BAE, İran'la ticari faaliyetleri askıya aldı

20:44
Cemal Enginyurt ve oğlu Alptürk Enginyurt arasında 18,9 milyon liralık para trafiği
Cemal Enginyurt ve oğlu Alptürk Enginyurt arasında 18,9 milyon liralık para trafiği
20:09
İBB davasında İmamoğlu ile ’rüşvet istediği’ iddia edilen sanıklar arasında büyük yüzleşme: Alçak adam...
İBB davasında İmamoğlu ile 'rüşvet istediği' iddia edilen sanıklar arasında büyük yüzleşme: Alçak adam...
19:34
Adana’da alacak verecek kavgası kanlı bitti: Baba ve oğlu öldü, anne yaralı
Adana’da alacak verecek kavgası kanlı bitti: Baba ve oğlu öldü, anne yaralı
19:25
Beyaz Saray’ı karıştıran dedikodu: Donald Trump ile asistanı Natalie Harp arasında aşk iddiası
Beyaz Saray'ı karıştıran dedikodu: Donald Trump ile asistanı Natalie Harp arasında aşk iddiası
18:55
Saçını örme akımına katılan hemşire İkra Avcı meslekten atıldığını duyurdu
Saçını örme akımına katılan hemşire İkra Avcı meslekten atıldığını duyurdu
18:46
DEM Parti’den Diyarbakır’da 4 eş başkan hakkında geçici uzaklaştırma kararı
DEM Parti'den Diyarbakır’da 4 eş başkan hakkında geçici uzaklaştırma kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2026 21:28:55. #7.12#
SON DAKİKA: Kanada Bakanı'ndan İsrail'e Eleştiri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.