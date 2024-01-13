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Kanada'da Aşırı Soğuk Hava Uyarısı - Son Dakika
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Kanada'da Aşırı Soğuk Hava Uyarısı

Kanada Çevre Bakanlığı, ülkenin tüm eyalet ve bölgelerinde aşırı soğuk hava uyarısı yayımladı. Batı Sahili, Ova kesimleri ve Kanada'nın kuzeyinde hissedilen sıcaklık eksi 55 santigrat dereceye kadar düşebilir.

Kanada\'da Aşırı Soğuk Hava Uyarısı
13.01.2024 - 16:45,
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VANCOUVER, 13 Ocak (Xinhua) -- Kanada'nın British Columbia eyaletinin Vancouver kentinde bulunan British Columbia Üniversitesi'nde donmuş kaldırımda yürüyen yayalar, 12 Ocak 2024.

Kanada Çevre Bakanlığı, Cuma günü sabah saatlerinde tüm ülkedeki eyalet ve bölgeler için soğuk havaya karşı uyarı, açıklama ve ikazlar yayımladı.

CTV News, aşırı soğukların Batı Sahili, Ova kesimleri ve Kanada'nın kuzeyinde etkili olduğunu ve hissedilen sıcaklığın eksi 55 santigrat dereceye kadar düşebileceğini bildirdi. (Fotoğraf: Liang Sen/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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