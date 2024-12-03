Kanada Gümrük Vergilerine Karşı Uyarı - Son Dakika
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Kanada Gümrük Vergilerine Karşı Uyarı

Bakan LeBlanc, Kanada ürünlerine gümrük vergisi uygulanırsa ABD'nin de zarar göreceğini belirtti.

03.12.2024 11:16
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Kanada Kamu Güvenliği Bakanı Dominic LeBlanc, Başbakan Justin Trudeau'nun, ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'a, Kanada ürünlerine kapsamlı gümrük vergileri uygulama planını hayata geçirmesi halinde Amerikalıların da bundan zarar göreceğini söylediğini belirtti.

Bakan LeBlanc, parlamentoda yaptığı açıklamada, 30 Kasım'da Trudeau ile Trump'ın Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde katıldıkları akşam yemeğine işaret ederek, "Başbakan Trudeau elbette Kanada ekonomisini ve Kanadalı işçileri gümrük tarifelerinden korumanın öneminden bahsetti. Ancak Amerikalı dostlarımızla bu tarifelerin ekonomileri ve ABD'deki alım gücü üzerinde oluşturabileceği olumsuz etkileri de görüştük." dedi.

LeBlanc, Trudeau'nun, Trump'a, Kanada ürünlerine kapsamlı gümrük vergileri uygulama planını hayata geçirmesi halinde Amerikalıların da bundan zarar göreceğini söylediğini aktardı.

Elleri boş şekilde Kanada'ya döndüklerine dair eleştirileri haksız bulan LeBlanc, "Elimiz boş döndüğümüz fikri tamamen yanlış. Trump ve kabine üyeleriyle çok verimli bir görüşme yaptık. Trump'ın bizimle çalışmaya devam etme taahhüdü eli boş dönmek anlamına gelmiyor." diye konuştu.

Trump, ABD sınırlarından uyuşturucu ve göçmen akışını durdurmamaları halinde Kanada ve Meksika'dan gelen tüm ürünlere yüzde 25 gümrük vergisi uygulamakla tehdit etmişti.

Kanada ise Trump'ın tehdidini yerine getirmesi halinde ABD'den bazı ürünlere yönelik olası misilleme tarifelerini halihazırda inceliyor.

ABD'li ekonomistler, gümrük vergilerinin uygulanması halinde şirketlerin ek maliyetleri yansıtmaktan başka çarelerinin kalmayacağını, bunun da gıda, giyim, otomobil, alkol ve diğer malların fiyatlarını önemli ölçüde artıracağını söylüyor.

Washington'daki bir ticaret grubu olan "Produce Distributors Association"dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, gümrük vergilerinin taze meyve ve sebze fiyatlarını yükselteceği ve ülkeler misilleme yaptığında ABD'li çiftçilere zarar vereceği belirtilmişti.

Kaynak: AA

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