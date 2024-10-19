Kanada İthalatta Vergi İndirimine Gidiyor

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OTTAWA, 19 Ekim (Xinhua) -- Kanada federal hükümeti, işletmelerin Çin'den ithal ettikleri elektrikli araçlar, çelik ve alüminyuma getirilen vergi artışlarından indirim talep edebileceklerini söyledi.

Maliye Bakanlığı, Cuma günü yaptığı basın açıklamasında indirimin, Kanada sanayisinin tedarik zincirlerine adapte olmak için yeterli zamana sahip olmasını sağlamak üzere vergi artışlarında indirim ya da ödenen fazla vergilerinin geri iadesini sağlayacağını belirtti.

İndirimlerin, kritik imalat sektörü ürünlerine yönelik potansiyel vergi artışlarına uygulanacağının kaydedildiği açıklamada federal hükümetin, indirimler için uygun bir süreyi değerlendireceği ifade edildi.

Ekim'de Çin'den yapılan ithalata bir dizi gümrük vergisi getiren Kanada, Çin yapımı elektrikli araçlara yönelik yüzde 100'lük, çelik ve alüminyuma ise yüzde 25'lik bir vergi artışı uygulamaya başlamıştı.