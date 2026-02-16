Kanada Savunma Stratejisinde Yerli Üretim Hedefi - Son Dakika
Kanada Savunma Stratejisinde Yerli Üretim Hedefi

16.02.2026 10:27
Kanada, savunma harcamalarının %70'ini yerli üreticilere yönlendirmeyi planlıyor.

Kanada hükümetinin, savunma sanayisi alanında ABD şirketlerine bağımlılığı azaltmak amacıyla alımların yaklaşık yüzde 70'ini yerli üreticilere yönlendirecek yeni bir strateji açıklamayı planladığı öne sürüldü.

New York Times (NYT) gazetesinin haberinde, Kanada hükümetinin ilgili siyaset belgesinde, ülkenin kendi savunmasını sürdürme ve egemenliğini koruma kapasitesine sahip olmasının her zamankinden daha önemli olduğu vurgusunun yer aldığı belirtildi.

Kanada hükümetinin yeni savunma sanayi stratejisini bu hafta açıklamasının beklendiğine işaret edilen haberde, söz konusu politika kapsamında askeri harcamaların yaklaşık yüzde 70'inin yerli şirketlere yönlendirilmesinin öngörüldüğü aktarıldı.

Haberde, Kanada'nın silah ihracatının yüzde 50 oranında artırılmasının ve ülkedeki savunma sanayisi tedarikçilerinin gelirlerinde yüzde 240 artış hedeflendiğinin planlandığı vurgulandı.

Savunma alanındaki araştırma ve geliştirme harcamalarının da yüzde 85 artırılmasının öngörüldüğü ifade edilen haberde, yerli satın alma planının gelecek on yılda sektörde yaklaşık 125 bin ek istihdam oluşturacağının tahmin edildiği kaydedildi.

Kanada Başbakanı Mark Carney, 9 Haziran 2025'te yaptığı açıklamada, ülkesinin askeri alanda ABD'ye fazlasıyla bağımlı olduğunu vurgulayarak, "Artık savunma sermaye harcamalarımızın dörtte üçünü ABD'ye göndermemeliyiz." ifadelerine yer vermişti.

Kaynak: AA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.