Kanadalı Girişimci Miles Nadal'ın Nadir Araba ve Ayakkabı Koleksiyonu Açık Artırmada Satılacak - Son Dakika
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Kanadalı Girişimci Miles Nadal'ın Nadir Araba ve Ayakkabı Koleksiyonu Açık Artırmada Satılacak

Kanadalı Girişimci Miles Nadal\'ın Nadir Araba ve Ayakkabı Koleksiyonu Açık Artırmada Satılacak

Kanadalı girişimci Miles Nadal'ın toplam değeri yaklaşık 60 milyon dolar olan nadir araba ve ayakkabı koleksiyonu, RM Sotheby's tarafından düzenlenecek açık artırmada satışa sunulacak. Koleksiyonda, eski Formula 1 yarışçısı Michael Schumacher'in imzaladığı yarış tulumu ve 5 kırmızı Ferrari gibi değerli parçalar da yer alıyor. Ayrıca, Nadal'ın 2019'da 437 bin dolara satın aldığı Nike marka Moon Shoe spor ayakkabısı da koleksiyonda bulunuyor. Toplamda 100'den fazla nadir araç açık artırmada yer alacak.

01.06.2024 14:05
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Kanadalı girişimci Miles Nadal'ın, toplam değeri yaklaşık 60 milyon dolar olan nadir araba ve ayakkabı koleksiyonu açık artırmada satılacak.

BBC'nin haberine göre, bir dönem Kanada'nın en yüksek gelirli üst yöneticilerinden olan Nadal'ın, toplamak için 25 yıldan fazla süre harcadığı koleksiyonun parçaları "RM Sotheby's"de alıcılarla buluşacak.

Açık artırmada eski Formula 1 yarışçısı Michael Schumacher'in imzaladığı yarış tulumu ve toplam değeri yaklaşık 20 milyon dolar olan 5 kırmızı Ferrari de alıcılarını bekliyor.

Koleksiyonda Nadal'ın, 2019'da yaklaşık 437 bin dolara satın aldığı Nike marka Moon Shoe spor ayakkabısı da bulunuyor.

Daha önce Toronto'da özel bir müzede sergilenen koleksiyonda, eski ünlü NBA oyuncusu Michael Jordan imzalı Air Jordan spor ayakkabıları ve dünyada yalnızca 89 çifti bulunan, "Geleceğe Dönüş (Back to the Future)" filminden esinlenerek tasarlanmış Nike marka spor ayakkabı yer alıyor.

"RM Sotheby's"de düzenlenecek açık artırmada, Nadal'a ait 100'den fazla nadir araç satışa sunulacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kanadalı Girişimci Miles Nadal'ın Nadir Araba ve Ayakkabı Koleksiyonu Açık Artırmada Satılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kanadalı Girişimci Miles Nadal'ın Nadir Araba ve Ayakkabı Koleksiyonu Açık Artırmada Satılacak - Son Dakika
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