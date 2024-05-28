Kandıra\'da denize atlamak için çıktığı kayalıklarda mahsur kalan genç kurtarıldı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, denize atlamak için çıktığı kayalıklarda mahsur kalan genç, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Denize girmek için arkadaşlarıyla Kerpe Mahallesi'ne giden Kerem B. (18), Kartalkaya mevkisinde denize atlamak için yaklaşık 20 metre yükseklikteki faleze tırmandı.
Yükseklik nedeniyle denize atlayamayan gencin falezlerden inememesi üzerine bölgeye itfaiye ekibi çağrıldı.
Kayalığa tırmanan itfaiye ekipleri, Birinci'yi halat yardımıyla kurtardı.
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