Çin'deki Wuyuan ilçesindeki Kanola Tarlalarının Muhteşem Görüntüleri - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin'deki Wuyuan ilçesindeki Kanola Tarlalarının Muhteşem Görüntüleri

Çin\'deki Wuyuan ilçesindeki Kanola Tarlalarının Muhteşem Görüntüleri

Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinin Wuyuan ilçesinde turistler, mini bir gezi treniyle çiçek açan kanola tarlalarının muhteşem manzarasının tadını çıkardı. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Wuyuan'dan bildiriyor.

14.03.2024 15:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kanola çiçeklerinin çeşitli görüntüleri

Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinin Wuyuan ilçesinde turistler, mini bir gezi treniyle çiçek açan kanola tarlalarının muhteşem manzarasının tadını çıkardı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Wuyuan'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua

Doğa, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'deki Wuyuan ilçesindeki Kanola Tarlalarının Muhteşem Görüntüleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • RTÜK'ün Düzenlediği 4. Uluslararası Medya ve İslamofobi Forumu Gerçekleştirildi
    15:54 RTÜK'ün Düzenlediği 4. Uluslararası Medya ve İslamofobi Forumu Gerçekleştirildi

    Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından düzenlenen 4. Uluslararası Medya ve İslamofobi Forumu, Ankara'da gerçekleştirildi. Forumda, İslamofobi'nin küresel ve yerel boyutları ele alındı. Konuşmacılar, İslamofobi'nin artışına dikkat çekerek, bu konuda farkındalığın artırılması gerektiğini vurguladılar. Ayrıca, İslamofobi'nin hukuk sistemlerinde daha net bir şekilde tanımlanması gerektiği belirtildi.

  • Kağızman'da Kaçak Avcılara Yüksek Para Cezası
    15:53 Kağızman'da Kaçak Avcılara Yüksek Para Cezası

    Kağızman'da av yasağına uymayan ve kaçak avlanan 3 avcı, Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ve Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Avcılar, tuzak malzemeleri ve 29 keklik ile birlikte toplamda 102 bin 609 lira para cezası aldı. Ele geçirilen keklikler doğaya salındı ve bu tür çalışmaların devam edeceği belirtildi.

  • Terme'de 17 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı
    15:53 Terme'de 17 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

    Samsun'un Terme ilçesinde 3 yıldır aranan ve hakkında 17 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü, Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ve Terme Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Y.K, saklandığı evde yakalanarak cezaevine gönderildi.

  • İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 20 ilde düzenlenen operasyonlarda 50 şüpheli yakalandı
    15:52 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 20 ilde düzenlenen operasyonlarda 50 şüpheli yakalandı

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yalova, İzmir, Sivas ve Samsun merkezli 20 ilde gerçekleştirilen 'SİBERGÖZ-25' operasyonlarında nitelikli dolandırıcılık, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve taciz suçlarına yönelik 50 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

  • Sinop'ta Konut Satışları Azaldı
    15:52 Sinop'ta Konut Satışları Azaldı

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2024 Şubat ayında Sinop genelinde konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,2 azaldı. Şubat ayında Sinop'ta toplam 158 konut satıldı. İpotekli konut satışları ise 18 adet olarak gerçekleşti.

  • İzmir Büyükşehir Belediyesi, Baha Tevfik'i Anacak
    15:52 İzmir Büyükşehir Belediyesi, Baha Tevfik'i Anacak

    İzmir Büyükşehir Belediyesi, II. Meşrutiyet devrinin önemli düşünce insanlarından Baha Tevfik'i 16 Mart 2024 Cumartesi günü Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi'nde düzenlenecek konferansla anacak.

  • Sağlık çalışanları Tıp Bayramı'nda Taksim'de çelenk bıraktı
    15:51 Sağlık çalışanları Tıp Bayramı'nda Taksim'de çelenk bıraktı

    Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve İstanbul Tabip Odası (İTO) üyesi sağlık çalışanları, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Taksim'de bulunan Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyeleri ve TTB üyeleri, karanfiller ve çelenklerle birlikte Taksim Cumhuriyet Anıtı'na yürüdü ve burada bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. İTO Yönetim Kurulu üyesi Dr. Saffet Ercan, basın açıklamasını okudu.

  • Hekimlerden 14 Mart Açıklaması: Torba Kanun Maddeleri Kesinlikle Kabul Edilemez, Acilen Geri Çekilmelidir
    15:51 Hekimlerden 14 Mart Açıklaması: Torba Kanun Maddeleri Kesinlikle Kabul Edilemez, Acilen Geri Çekilmelidir

    İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) öncülüğünde, Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN), Birlik ve Dayanışma Sendikası (BDS), Hekim Birliği Sendikası, Genel Sağlık-İş Sendikası, Tabib-Sen Sendikası bir araya gelerek İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde açıklama yaptı. İSTAHED Yönetim Kurulu üyesi Bilge Mehmetzade, "İdari mobbing en son 1 Mart 2024 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan Torba Yasa ile kendini iyice ayyuka çıkarmış ve adeta biz hekimler ve sağlık profesyonellerinin sözleşme feshi tehdidiyle bir gözdağı verilmeye çalışılmıştır. Bu maddenin bu ülkede kanun düzeyinde bir mevzuatta geçmesi ülkemiz adına maalesef ki bir utanç kaynağıdır. Hukuksuz ve hiçbir mantıklı gerekçesi olmayan bu Torba Kanun maddeleri kesinlikle kabul edilemez olup acilen geri çekilmelidir" dedi.

  • Tekkeköy Belediyesi Yeniköy'e yeni köy konağı kazandırıyor
    15:50 Tekkeköy Belediyesi Yeniköy'e yeni köy konağı kazandırıyor

    Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, atıl okul binasında yapılan tadilat ile Yeniköy Mahallesi'ne kazandırılacak köy konağının çalışmalarında sona gelindiğini duyurdu.

  • Ayvalık Belediyesi Sağlık Çalışanlarına İndirim Sağlıyor
    15:49 Ayvalık Belediyesi Sağlık Çalışanlarına İndirim Sağlıyor

    Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla ilçedeki tüm sağlık çalışanlarının ve ailelerinin, bugün İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesindeki işletmelerden yüzde 20 indirim ile yararlanabileceğini duyurdu.

  • Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, 14 Mart Tıp Bayramı'nda sağlık çalışanlarını ziyaret etti
    15:49 Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, 14 Mart Tıp Bayramı'nda sağlık çalışanlarını ziyaret etti

    Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Acıbadem Hastanesi, Gürlife Hastanesi, Özel Ümit Hastanesi ve TGS Anadolu Hastanesi'ni ziyaret ederek, sağlık çalışanlarının bayramlarını kutladı.


14:55 Mecidiyeköy metro durağında intihar girişimi Mecidiyeköy metro durağında intihar girişimi
14:16 Askeri uçağın düştüğü anlar kamerada Pilot paraşütle kurtuldu Askeri uçağın düştüğü anlar kamerada! Pilot paraşütle kurtuldu
13:16 Konya’da Türk Yıldızları’na ait askeri eğitim uçağı düştü Pilot kurtuldu, 1 şehit var Konya'da Türk Yıldızları'na ait askeri eğitim uçağı düştü! Pilot kurtuldu, 1 şehit var
13:01 Batman’da yeni belediye binasına ’’Büyükşehir’’ tabelası Paylaşımların ardından perdeyle kapadılar Batman'da yeni belediye binasına ''Büyükşehir'' tabelası! Paylaşımların ardından perdeyle kapadılar
11:49 ABD’de görüntülenen Eylem Tok ve oğluna soğuk duş 3 kadın peşlerinden kovalayıp yüzlerine tükürmüş ABD'de görüntülenen Eylem Tok ve oğluna soğuk duş! 3 kadın peşlerinden kovalayıp yüzlerine tükürmüş
15:00 DEVA Partisi’nin 200 TL görünümündeki seçim broşürü ses getirdi DEVA Partisi'nin 200 TL görünümündeki seçim broşürü ses getirdi
13:55 Kate Middleton, İngiltere’nin en sevilen kraliyet üyesi seçildi Kate Middleton, İngiltere'nin en sevilen kraliyet üyesi seçildi
13:35 20 yaşındaki kayıp gencin cesedi Belgrad Ormanı’nda bulundu 20 yaşındaki kayıp gencin cesedi Belgrad Ormanı'nda bulundu
13:12 Yıkım sırasında yan binanın duvarı olmadığı ortaya çıktı Yıkım sırasında yan binanın duvarı olmadığı ortaya çıktı
13:09 Reina’nın işletmecisi Mehmet Koçaslan’ın sahibi olduğu Antik Turizm Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi iflas etti Reina'nın işletmecisi Mehmet Koçaslan'ın sahibi olduğu Antik Turizm Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi iflas etti
12:47 Sosyal medyada siyasi reklam harcamalarında CHP ve Murat Kurum lider oldu Sosyal medyada siyasi reklam harcamalarında CHP ve Murat Kurum lider oldu
12:37 İsrail Gazze’de insani yardım bekleyenlere ateş açtı: 6 ölü, 83 yaralı İsrail Gazze'de insani yardım bekleyenlere ateş açtı: 6 ölü, 83 yaralı
12:36 Oyuncu Olivia Munn’a meme kanseri teşhisi konuldu Peş peşe 4 ağır ameliyat geçirdi Oyuncu Olivia Munn'a meme kanseri teşhisi konuldu! Peş peşe 4 ağır ameliyat geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2024 15:54:13. #1.12#
SON DAKİKA: Çin'deki Wuyuan ilçesindeki Kanola Tarlalarının Muhteşem Görüntüleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement