Kanola çiçeklerinin çeşitli görüntüleri
Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinin Wuyuan ilçesinde turistler, mini bir gezi treniyle çiçek açan kanola tarlalarının muhteşem manzarasının tadını çıkardı.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Wuyuan'dan bildiriyor. (XHTV)
Son Dakika › Güncel › Çin'deki Wuyuan ilçesindeki Kanola Tarlalarının Muhteşem Görüntüleri - Son Dakika
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından düzenlenen 4. Uluslararası Medya ve İslamofobi Forumu, Ankara'da gerçekleştirildi. Forumda, İslamofobi'nin küresel ve yerel boyutları ele alındı. Konuşmacılar, İslamofobi'nin artışına dikkat çekerek, bu konuda farkındalığın artırılması gerektiğini vurguladılar. Ayrıca, İslamofobi'nin hukuk sistemlerinde daha net bir şekilde tanımlanması gerektiği belirtildi.
Kağızman'da av yasağına uymayan ve kaçak avlanan 3 avcı, Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ve Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Avcılar, tuzak malzemeleri ve 29 keklik ile birlikte toplamda 102 bin 609 lira para cezası aldı. Ele geçirilen keklikler doğaya salındı ve bu tür çalışmaların devam edeceği belirtildi.
Samsun'un Terme ilçesinde 3 yıldır aranan ve hakkında 17 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü, Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ve Terme Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Y.K, saklandığı evde yakalanarak cezaevine gönderildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yalova, İzmir, Sivas ve Samsun merkezli 20 ilde gerçekleştirilen 'SİBERGÖZ-25' operasyonlarında nitelikli dolandırıcılık, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve taciz suçlarına yönelik 50 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2024 Şubat ayında Sinop genelinde konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,2 azaldı. Şubat ayında Sinop'ta toplam 158 konut satıldı. İpotekli konut satışları ise 18 adet olarak gerçekleşti.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, II. Meşrutiyet devrinin önemli düşünce insanlarından Baha Tevfik'i 16 Mart 2024 Cumartesi günü Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi'nde düzenlenecek konferansla anacak.
Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve İstanbul Tabip Odası (İTO) üyesi sağlık çalışanları, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Taksim'de bulunan Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyeleri ve TTB üyeleri, karanfiller ve çelenklerle birlikte Taksim Cumhuriyet Anıtı'na yürüdü ve burada bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. İTO Yönetim Kurulu üyesi Dr. Saffet Ercan, basın açıklamasını okudu.
İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) öncülüğünde, Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN), Birlik ve Dayanışma Sendikası (BDS), Hekim Birliği Sendikası, Genel Sağlık-İş Sendikası, Tabib-Sen Sendikası bir araya gelerek İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde açıklama yaptı. İSTAHED Yönetim Kurulu üyesi Bilge Mehmetzade, "İdari mobbing en son 1 Mart 2024 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan Torba Yasa ile kendini iyice ayyuka çıkarmış ve adeta biz hekimler ve sağlık profesyonellerinin sözleşme feshi tehdidiyle bir gözdağı verilmeye çalışılmıştır. Bu maddenin bu ülkede kanun düzeyinde bir mevzuatta geçmesi ülkemiz adına maalesef ki bir utanç kaynağıdır. Hukuksuz ve hiçbir mantıklı gerekçesi olmayan bu Torba Kanun maddeleri kesinlikle kabul edilemez olup acilen geri çekilmelidir" dedi.
Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, atıl okul binasında yapılan tadilat ile Yeniköy Mahallesi'ne kazandırılacak köy konağının çalışmalarında sona gelindiğini duyurdu.
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla ilçedeki tüm sağlık çalışanlarının ve ailelerinin, bugün İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesindeki işletmelerden yüzde 20 indirim ile yararlanabileceğini duyurdu.
Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Acıbadem Hastanesi, Gürlife Hastanesi, Özel Ümit Hastanesi ve TGS Anadolu Hastanesi'ni ziyaret ederek, sağlık çalışanlarının bayramlarını kutladı.
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