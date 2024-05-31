Kapaklı ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı

Kapaklı ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphe üzerine ilçe merkezinde bir kişiyi durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında 15 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Zanlı gözaltına alındı.
-Evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı
Kapaklı ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirildiği iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu satışı ve kullanımıyla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, C.A, E.Ç. ve M.K'nın evinde yaptığı aramada 30 gram uyuşturucu ele geçirdi, şüpheliler gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K. tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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