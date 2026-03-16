Kapatılan Yolun Ardından Hastalar Kurtarıldı
Kapatılan Yolun Ardından Hastalar Kurtarıldı

16.03.2026 09:30
Muş'ta yoğun kar nedeniyle kapanan köyde hastalar 2,5 saatlik çalışma ile hastaneye ulaştırıldı.

MUŞ'ta yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan Hakan Özdemir (25), ekiplerin 2,5 saatlik çalışmasıyla hastaneye kaldırıldı. Ağrı'da ise bulantı ve kusma şikayeti yaşayan Ahmet Turan'a (66), köy yolunun kapalı olması nedeniyle arazi tipi ambulansla ulaşıldı.

Muş merkeze bağlı Üçevler köyünde rahatsızlanan Hakan Özdemir'in yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirip yardım istedi. İhbar üzerine adrese İl Özel İdaresi ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle yolu kapanan köye ekipler, yaklaşık 2,5 saat süren çalışmanın ardından ulaşabildi. Sağlık görevlileri, Özdemir'e ilk müdahaleyi ambulansta yaptıktan sonra Muş Devlet Hastanesi'ne götürdü.

ARAZİ TİPİ AMBULANS

Ağrı merkeze bağlı Orta Yokuş köyünde ise Ahmet Turan'ın bulantı ve kusma şikayeti üzerine yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Olumsuz hava koşulları ve köy yolunun kapalı olması nedeniyle sağlık ekipleri arazi tipi ambulansla köye ulaştı. Sağlık görevlileri, Turan'a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Kaynak: DHA

