Kaplan Suç Örgütüne Davada Devam

07.04.2026 19:35
Ayhan Bora Kaplan ve 76 sanığın yargılandığı davada yeni gelişmeler yaşandı. Duruşma 9 Nisan'da.

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin istinafın bozma kararının ardından 76 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, Serdar Sertçelik ve Bora Kaplan'ın da aralarında bulunduğu tutuklu sanıklar, tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Müşteki sanıklar Metehan İlkyaz, Gökhan Karaca ve Ufuk Gültekin ise duruşmaya Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılım sağladı.

Mahkeme başkanı, tutuklu sanık Önder Polat'a savunma yapması için söz verdi.

İddianamede örgüt üyesi olduğu iddia edilen emekli polis memuru Önder Polat, "15 Temmuz darbe girişimi sırasında bombanın içindeydim. Gazilik unvanı almayı düşünmedim bile. 30 yıl boyunca Ankara sokaklarında operasyonel görevlerde çalıştım. Bu arkadaşlar da beni oradan tanırlar, benimle dertleri ne bilmiyorum. Ayhan Bora Kaplan bana saygısızlık etmedi ama beni sevmez, çünkü mekanlarının denetimini ben yaptım." beyanında bulundu.

Şevket Demircan'ın avukatının bürosunun kapısına bırakılan telefonun içerisindeki mesajlaşmaların kendisine ait olmadığını, ayrıca Serdar Sertçelik'le samimiyetinin de bulunmadığını, bu durumun bir komplodan ibaret olduğunu savunan Polat, "'M.Ö'nün oyunu' demiştim, sonra telefonda parmak izi çıktı, dediğim çıktı." ifadesini kullandı.

Ayhan Bora Kaplan suç örgütünce alıkonularak, işkence gördüğü iddia edilen Erkan Doğan'ın arkadaşı tutuklu sanık Erhan Bakioğlu ise Doğan'ın uyuşturucu bağımlısı olduğunu, söylediklerine itibar edilmemesi gerektiğini belirtti.

Bakioğlu, Bora Kaplan'ın tutuklanmasının ardından Doğan'ın kendisini aradığını aktararak, "Ayhan Bora Kaplan ve Barış Kurt'u tutuklattım" dediğini söyledi.

Erhan Bakioğlu, Doğan ile sık sık görüntülü görüştüklerini, bu görüşmelerde Doğan'ın özel harekat ekiplerine ait olduğunu öne sürdüğü araçların fotoğraflarını gösterdiğini ve koruma altına alındığını, ayrıca büfesinin borcunun ödeneceğini söylediğini ifade etti.

Olayların dışında kalmak istediğini belirtmesine rağmen Doğan'ın sık sık kendisini aradığını ileri süren Bakioğlu, "Bana Kaplan'dan para isteyeceğini söyledi. Ben 'Beni bulaştırma' dedim. Bana telefon numarası attı, 'Bunu ara' dedi. Benden başka güvenebileceği kimse yok. Beni bir şekilde ikna etti. Sadece sesimi kullanacağını söyledi. Ben arkadaş kurbanı oldum." diye konuştu.

Söz verilen tutuksuz sanık Tarık Teoman ise avukatlık mesleğini icra ettiği için bu dosyada yargılandığını ileri sürerek, "Mağdur oldum ama asıl avukatlık mesleğim gereğince hicap duydum. Avukatlar böyle bir soruşturma nedeniyle tutuklanma tehlikesi altında. Türkiye'de ilk kez kendi müvekkilini cezaevinde ziyaret ettiği için gözaltına alınan tek avukatımdır." beyanında bulundu.

Yapılan yargılamanın hukuki olmadığını iddia eden Teoman, kimseden talimat almadığını savundu.

Duruşmaya, 9 Nisan Perşembe günü devam edilecek.

Davanın geçmişi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca suç örgütünün kurucusu ve yöneticisi "Ayhan" kod adlı sanık Bora Kaplan ile diğer yönetici sanıklar Fethi Koyuncu, Mutlu Ayaş, Yusuf İzzet Savaş, Kanber Keskin ve Serdar Sertçelik'in aralarında bulunduğu 61 sanığın "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak ve yönetmek", "kasten öldürme", "nitelikli kasten öldürme", "kasten yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "nitelikli yağma", "eziyet", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "suç üstlenme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından cezalandırılması talebiyle iddianame düzenlenmişti.

İddianame, 17 Ocak 2024'te Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

61 sanığın yargılandığı davada karar 3 Aralık 2024'te açıklanmış, örgüt elebaşı Bora Kaplan'a 68 yıl, diğer 36 sanığa ise 1 yıl 6 ay 22 günden 21 yıla kadar değişen sürelerde hapis cezası verilmişti.

Bölge Adliye Mahkemesi Ayhan Bora Kaplan suç örgütü üyelerinin yeniden yargılanması için dosyayı Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'ne geri göndermişti.

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik yeni iddianame, 12 Eylül 2025'te Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturmasında görev alan ve sonrasında tutuklanan eski Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan'ın avukatının hukuk bürosunun kapısına bırakılan poşetin içerisinde bir cep telefonu bulunması ve telefonun savcılığa teslim edilmesi üzerine başlayan soruşturma sonucunda hazırlanmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosunca, birleştirme talebiyle Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik, aralarında elebaşı Kaplan'ın olduğu 6 sanık hakkında hazırlanan yeni iddianame, 20 Mart'ta Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

İddianamede, Bora Kaplan suç örgütü elebaşı, kırmızı bültenle aranırken Macaristan'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen Serdar Sertçelik ile Cengiz Haliç, Erhan Bakioğlu, Önder Polat ve Tarık Teoman ise şüpheli olarak yer aldı.

20:01
