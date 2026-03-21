Kaplumbağa 'Sabi'ye Arkadaş Aranıyor

ANTALYA Doğal Yaşam Parkı'nın en yaşlı üyesi olan 26 yaşındaki erkek Afrika kaplumbağası 'Sabi'nin uzun süredir yalnız yaşadığını belirten veteriner hekim Oğulcan Demir, "Kaplumbağamız yalnız olduğu için ona bir arkadaş arıyoruz" dedi.

Alanya'da yaşayan İngiliz aile tarafından 2013 yılında parka teslim edilen, Antalya Doğal Yaşam Parkı'nın en yaşlı üyesi 'Sabi' isimli Afrika mahmuzlu kaplumbağa için 'arkadaş' çağrısı yapıldı. Parkta yaklaşık 10-12 yıldır yaşayan kaplumbağanın yalnız olduğunu belirten veteriner hekim Oğulcan Demir, uygun koşullarda bakılabilecek bir arkadaş bulunmasını istediklerini söyledi.

'ONA ARKADAŞ ARIYORUZ'

Kaplumbağanın parkta tek olduğunu söyleyen Demir, "Antalya Doğal Yaşam Parkımızın en yaşlı sakinlerinden biri olan Afrika kaplumbağamız yaklaşık 26 yaşında erkek bir birey. Kaplumbağamız uzun süredir yalnız yaşıyor. Bu nedenle ona uygun bir arkadaş arıyoruz" diyerek, kaplumbağa 'Sabi' için arkadaş çağrısında bulundu.

ÖZEL YAŞAM ALANI

Türü gereği sıcak havayı sevmesiyle birlikte kış aylarında kendisine özel alanda yapay güneş ışığı desteği alan kaplumbağanın yıllardır parkta özel koşullarda bakıldığını belirten Demir, "Onun için uygun bir yaşam alanı oluşturduk. Güneş ışığını en iyi şekilde alabileceği ortamı sağlıyoruz. Ayrıca UV ışık destekleri, güneş ışığı, havuzu, vitamin takviyeleri ve özel programıyla beslenmesini sürdürüyoruz" dedi.

Kaplumbağanın özellikle kış aylarında farklı bir bakım programına alındığını belirten Demir, "Kış aylarında iç mekanda oluşturduğumuz alanda ısıtıcı lambalar altında kalıyor. Bu dönemlerde hareketleri doğal olarak yavaşlıyor. Zeminde de ısıyı koruyan düzenlemeler yapıyoruz ve beslenmesini buna uygun şekilde planlıyoruz" diye konuştu.