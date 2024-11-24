Kar Mücadelesi Sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kar Mücadelesi Sürüyor

Kar Mücadelesi Sürüyor

Niğde, Kayseri ve Kırşehir'de karla mücadele devam ediyor, yollar kapandı, ekipler çalışıyor.

24.11.2024 13:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde, Kayseri ve Kırşehir'de etkili olan karla mücadele sürüyor.

Niğde Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, gece saatlerinde yaşanan kar ve tipinin hayatı olumsuz etkilediği belirtildi.

Açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle Niğde- Çiftlik, Niğde- Altunhisar ve Çiftlik-Altunhisar kara yolu ile Bor ilçesi Kılavuz köyü ve Çamardı ilçesi Celaller köyü arasındaki yolun trafiğe kapatıldığı ifade edildi.

Vatandaşların alternatif güzergahları kullanmaları, kış lastiği ve gerekli ekipmanları olmadan yola çıkmamaları gerektiği aktarılan açıklamada, ekiplerin kapanan yolların yeniden güvenli bir şekilde ulaşıma açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü kaydedildi.

Kayseri

Kayseri'de de Büyükşehir Belediyesine bağlı 140 personel, 50 araçla kent merkezini kardan temizlemek ve kırsal mahallelerin yollarını açık tutmak için mesai yapıyor.

Kaldırım ve caddelerde çalışmalarını sürdüren ekipler, temizlenen karları kamyonlarla kent dışına taşıyor.

Öte yandan, kent merkezinde yağış nedeniyle trafik ekipleri kavşak ve ana arterlerde görev alırken, sürücülerin de yollarda kontrollü ilerlediği görüldü.

Kırşehir

Kırşehir İl Genel Meclis Başkanı Bülent Ozan, yazılı açıklamasında, kapanan yolların açılarak yolda kalan araçların kurtarıldığını belirtti.

Şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle açılan yolların bazılarında tekrar kapanmalar yaşandığını, çalışmaların aralıksız sürdüğünü vurgulayan Ozan, Kaman, Mucur ve Çiçekdağı'nda bazı köy yollarının açılmasına rağmen, kısa sürede yeniden kapandığını, bölgelerde çalışmaların devam ettiğini aktardı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Kırşehir, Kayseri, 3-sayfa, Ulaşım, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kar Mücadelesi Sürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:42 Maaşı 90 bin lirayı buluyor ama kule vinç operatörlüğünde personel açığı çok Maaşı 90 bin lirayı buluyor ama kule vinç operatörlüğünde personel açığı çok
14:13 AK Parti’den muhalefetin erken seçim çağrılarına yanıt: Bugün olsa yine yenilgiyi tadacaklar AK Parti'den muhalefetin erken seçim çağrılarına yanıt: Bugün olsa yine yenilgiyi tadacaklar
13:55 Saadet Partisi kongresinde AK Parti protestosu Saadet Partisi kongresinde AK Parti protestosu
12:38 Ankara-İstanbul yolunda yoğun kar nedeniyle trafik durdu, vatandaşlar dakikalarca yolda bekledi Ankara-İstanbul yolunda yoğun kar nedeniyle trafik durdu, vatandaşlar dakikalarca yolda bekledi
12:11 3 adayın yarıştığı Saadet Partisi kongresinde büyük arbede 3 adayın yarıştığı Saadet Partisi kongresinde büyük arbede
10:00 ’’Kayyum atanacak belediye sayısı 16’yı bulacak’’ iddiası ''Kayyum atanacak belediye sayısı 16'yı bulacak'' iddiası
10:00 Kocaman kız oldu Çocuktan Al Haberi ile ünlenen çakıl bebeğe teklif yağıyor Kocaman kız oldu! Çocuktan Al Haberi ile ünlenen çakıl bebeğe teklif yağıyor
09:59 AKOM açıkladı: İşte İstanbul’da kar yağışı beklenen ilçeler... AKOM açıkladı: İşte İstanbul'da kar yağışı beklenen ilçeler...
09:51 Wanda Nara, Icardi soruları karşısında gözyaşlarına boğuldu Wanda Nara, Icardi soruları karşısında gözyaşlarına boğuldu
09:45 Yaşı 76, işlediği suç mide bulandırıyor Hapsi boyladı Yaşı 76, işlediği suç mide bulandırıyor! Hapsi boyladı
09:44 İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı
09:40 ’Manisa’ya Çin sokağı’ iddiası: Belediye başkanından açıklama 'Manisa'ya Çin sokağı' iddiası: Belediye başkanından açıklama
09:35 Fenerbahçe’ye imzayı atıyor: Al-Nassr Talisca için yapılan teklifi kabul etti Fenerbahçe'ye imzayı atıyor: Al-Nassr Talisca için yapılan teklifi kabul etti
09:18 Faiz indirimi için tarih netleşiyor Faiz indirimi için tarih netleşiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2024 15:21:12. #1.12#
SON DAKİKA: Kar Mücadelesi Sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.