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Kar nedeniyle yolda kalan aracını 4 gün sonra buldu - Son Dakika
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Kar nedeniyle yolda kalan aracını 4 gün sonra buldu

Artvin'in Borçka ilçesi Camili bölgesinde yoğun kar yağışı sonrası ulaşıma kapanan köy yolunu açmak için bölgeye aracıyla giden operatörün aracı kar tabakasında kayboldu. Operatör yol kenarında bıraktığı aracına 4 günde ulaşabildi. Kar yağışının durmasıyla iş makinesiyle eşliğinde kar temizleme çalışması yapan operatör, aracını da buldu. Aracın kaportasında ezikler olsa da cana bir şey olmadığı için fazla dert etmediğini belirtti.

17.01.2024 - 10:42,  Güncelleme: 10:48
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Kar nedeniyle yolda kalan aracını 4 gün sonra buldu

ARTVİN - Artvin'in Borçka ilçesi Camili bölgesinde yoğun kar yağışı sonrası ulaşıma kapanan köy yolunu açmak için bölgeye aracıyla giden operatörün aracı kar tabakasında kayboldu. Operatör yol kenarında bıraktığı aracına 4 günde ulaşabildi.

Gürcistan sınırında bulunan UNESCO'nun koruması altındaki Türkiye'nin ilk ve tek biyosfer rezerv alanı sahip bin 900 rakımlı Camili (Macahel) geçidinde kar kalınlığı 2 metreye ulaştı.

Yoğun kar yağışınsa sonrası yaşanan olumsuz hava koşullarını gidermek için karayolları, özel bir şirketi bölgede yetkilendirdi. Şirket sahibi Camili bölgesi halkından aynı zamanda iş makinesi operatörü olan Osman Önder, kar yağışı sonrası ekibiyle bölgeye giderek kar temizleme çalışmasını sürdürüyor.

Geçtiğimiz günlerde kentte etkili olan kar yağışı sonrası bölgeye Toyota marka 4x4 özel aracıyla giden Önder, kar ve çığ nedeniyle ilerleyemeyince aracını yol kenarında bırakmak zorunda kaldı.

Kar yağışının durmasıyla iş makinesiyle eşliğinde kar temizleme çalışması yapan Önder aynı zamanda aracının aramaya başladı. Kara gömülmüş halde 4 gün sonra aracına ulaşan Önder; aracın kaportasında ezikler olsa da maldır cana bir şey olmasın dedi.

Kürek yardımıyla karlara gömülen aracını kurtaran Önder, "Geçtiğimiz günlerde dört beş günlük çalışmayla yolu açtık. Köye inmiştik işlerimiz vardı. Dönül yolunda çığ inmişti. Gecede kar yağışı başlayınca yolu da açamadık. Aracımız yolda mahsur kaldı kar kütlesi kapatmıştı. Sağı solu ezilmiş. Ama can olmadıktan sonra maldır dedik fazla dert etmedik. Ama bu bölgede böyle şeylere sıkça rastlıyoruz. Bir an önce tünel istiyoruz" İfadelerini kullandı

Kar nedeniyle yolda kalan aracını 4 gün sonra buldu
Kaynak: İHA
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